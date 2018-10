ျမန္မာပရိသတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ ယူေဆာင္ေပးမည္ဆိုေသာ ကယန္းအမ်ဳိးသမီး လက္ေဝွ႔မယ္

ဘန္ေကာက္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ ။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ONE: KINGDOM OF HEROES ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္မွာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကို ယူေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု ကယန္းအမ်ဳိးသမီး လက္ေဝွ႔မယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Bozhena Antoniyar က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ကိုယ္တိုင္လာၿပီး အားမေပးႏုိင္ေပမယ့္လည္း အေဝးကေန အားေပးေနၾကမယ့္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကို ယူလာေပးပါမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

Bozhena Antoniyar အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသူ သိုင္းေပါင္းစံု ကိုယ္ခံပညာကစားသမား Rika “Tinydoll” Ishige ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ထိုးသတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး Ishige သည္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ကစားသမားလည္းျဖစ္သည္။

“သူက ကၽြန္မအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိေကာင္းတဲ့ကစားသမားတစ္ေယာက္ပါ။ သူနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာပါ” ဟု Antoniyar က ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ Ishige ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုသည္။

National Boxing Champion တြင္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းခ်န္ပီယံျဖစ္သူ Bozhena Antoniyar သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက က်င္းပခဲ့ေသာ ONE: QUEST FOR GOLD ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား ေရႊစင္ကို ၂၄ စကၠန္႔အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူခဲ့သည္။

လက္ရိွၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ ၆ ပတ္အထိ ရယူထားၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရိွ နည္းျပဆရာမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည္ဟုလည္း ၄င္းကဆုိသည္။

ONE: KINGDOM OF HEROES ၿပိဳင္ပြဲကိုလာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ရိွ Impact Arena အားကစားရံုတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Bozhena Antoniyar ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသူ Rika “Tinydoll” Ishige တို႔အပါအဝင္ အဓိက တြဲဆိုင္းအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား The Ring Magazine ႏွင့္ WBC စူပါဖလိုင္းဝိတ္ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ Srisaket Sor Rungvisai ႏွင့္ စိန္ေခၚသူ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံသား Magnifiko တို႔ ထုိးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။