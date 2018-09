ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ရုပ္သံလိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သတင္းမ်ားထက္ NLD ပါတီ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပမႈ ပိုမ်ားေန

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ။ ။ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ရုပ္သံလိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သတင္းမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) ၏ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈက ပိုမ်ားေနေၾကာင္း Myanmar Institiue for Democracy အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားသည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး စုံလင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ေလ႔လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္းအထိ ေလ့လာ သုေတသနျပဳ၍ထုတ္ ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Park ROYAL ဟိုတယ္တြင္ ယင္းအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ရုပ္သံလိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပခံရမႈသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ သတင္းေဖာ္ျပခံရမႈထက္ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏သတင္းမ်ားသည္ ၃ လတာ ကာလ အတြင္း သတင္း စုစုေပါင္း၏ ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။ အျခားေသာ အတိုက္ အခံ ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၏ သတင္းမ်ားသည္ ၃ လတာကာလတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံလိုင္းမ်ား၌ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ သတင္းမ်ားမွာ ၀ ဒသမ ၂ ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သတင္းမ်ားမွာ ၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ပုဂၢလိကမီဒီယာအခ်ဳိ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင္႔ ႐ိုက္တာသတင္း ေထာက္ ၂ ဦး အမႈရင္ဆိုင္ေနရျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွအျမင္ကိုသာ တင္ျပခဲ႔ၾကၿပီး ျပည္သူ လူထုအား ပိုမိုမွ်တၿပီး ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မေတြ႔႐ွိရေၾကာင္း Myanmar Institiue for Democracy အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံ စာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

" ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ အဓိကကေတာ႔ အစိုးရဘက္ကအျမင္သေဘာထားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပတာေပါ့။ အျပင္ကေနၿပီးေတာ့ အျခား႐ႈေထာင့္ကေန ေဖာ္ျပတာေတာ့ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြမွာေတာ့ အျခား႐ႈေထာင့္ကေန သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ၊ သတင္းတင္ ဆက္မႈေတြ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ေယာက္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔မွာ ပိုၿပီးေတြ႔ရတယ္၊" ဟု Myanmar Institiue for Democracy အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ မီဒီယာအမ်ားစုမွာ အစိုးရႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပ ဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းကာလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးလာသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

MID အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားက စတင္ၿပီး ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားတင္ဆက္ ပံု အေျခအေနကို သုေတသနျပဳေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ မွ ၂၀၁၈ ေမလကုန္အထိ အစိုးရပိုင္သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ျမ၀တီ ရုပ္ျမင္ သံၾကား၊ ျမန္မာ့အသံေရဒီယို၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတို႔အပါအ၀င္ DVB ရုပ္သံ ၊ Up To Date (Sky Net) ၊ BBC (ျမန္မာပိုင္း)၊ Eleven သတင္း စာ၊ The Voice သတင္းစာ၊ 7DAYS သတင္းစာ၊ Irrawaddy အြန္လိုင္းႏွင့္ မဇၥ်ိမ အြန္လိုင္းမီဒီယာတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာကာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။