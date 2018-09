‘FCB’ စာသားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္တဲ့ ဘာစီလုိနာ လုိဂုိအသစ္ မိတ္ဆက္

ဘာစီလုိနာအသင္းဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီမွာ စတင္လုိ႔ လုိဂုိအသစ္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ မိတ္ဆက္လုိက္ၿပီး ကလပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားရဲ႕ အတည္ျပဳမႈကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အႀကီးမားဆုံး ေျပာင္းလဲမႈအေနနဲ႔ ဘာစီလုိနာ အမွတ္တံဆိပ္လုိဂုိရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္မွာ ေရးထုိးထားတဲ့ FCB ဆုိတဲ့ စာသားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာစီလုိနာအသင္း တည္ေထာင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တျခား ေျပာင္းလဲထားတဲ့ အရာေတြကေတာ့ လုိဂုိထဲရွိ အနက္ေရာင္လုိင္း ဖယ္ရွားျခင္း၊ ‘ဘာစီလုိနာ’ အစင္းေၾကာင္း ၇ ေၾကာင္းမွ ၅ ေၾကာင္း ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕အေရာင္ေတြကုိ အလင္းေတာက္ပေစျခင္းနဲ႔ ေဘာလုံးကုိလည္း အဓိက ပုိမုိထင္ရွားေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။

The updated crest:

The shape is kept intact.

The FCB acronym disappears.

The internal black lines disappear.

More homogeneous, more harmonious, and brighter.

To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l