ျပံဳယမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ စတင္က်င္းပ

စက္တင္ဘာ ၂၀ ။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉ ရက္က ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ျပံဳယမ္းၿမိဳ႕မွာ ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပံဳယမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကုိ စတင္က်င္းပခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျပံဳယမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ တရုတ္ရုပ္ရွင္ကား Operation Red Sea ကုိ ဦးစြာ ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ကုိရီးယားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ ျပသသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါရုပ္ရွင္ကားေတြထဲမွာ တရုတ္ကား ၁၆ ကားပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ျပသသြားမယ့္ တရုတ္ကား ၁၆ ကားအနက္ The Founding of An Army နဲ႔ Wolf Warrior 2 ရုပ္ရွင္ကားေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ရုရွနဲ႔ အီရန္ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိလည္း ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆယ္ရက္တာ က်င္းပမယ့္ ျပံဳယမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ရုပ္ရွင္ကား၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဇာတ္လမ္းတုိ၊ ကာတြန္းကားေတြ ျပသသြားမွာျဖစ္သလုိ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိပါ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျပံဳယမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကုိ ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္တဲ့ ပြဲေတာ္အျဖစ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးေလးႏွစ္ေလာက္မွာ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေတြပါ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလာတာျဖစ္ပါတယ္။