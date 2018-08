လီဗာပူးလ္နဲ႔ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းတုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံတဲ့ လိဂ္ဖလား တတိယအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ား

လိဂ္ဖလား (ကာရာေဘာင္ဖလား) ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ တတိယအဆင့္မဲခြဲပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္က်င္းပသြားခဲ့ရာ ပရီးမီးယားလိဂ္အသင္းႀကီးႏွစ္သင္းျဖစ္တဲ့ လီဗာပူးလ္ႏွင့္ ခ်ယ္လ္ဆီးတုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး အန္ဖီးလ္မွာ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လိဂ္ဖလားလက္ရွိခ်န္ပီယံ မန္စီးတီးအသင္းမွာ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး မန္ယူအသင္းကေတာ့ အိမ္ကြင္းမွာ ဖရန္႔လမ္းပတ္ကုိင္တယ္ေနတဲ့ ဒါဘီေကာင္တီအသင္းနဲ႔ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စပါးအသင္းကေတာ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ဘက္ ဝက္ဖုိ႔ဒ္အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေနၿပီး အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လိဂ္ဖလား တတိယအဆင့္ပြဲစဥ္ေတြကုိ လာမယ့္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လိဂ္ဖလားတတိယအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ား

ဝက္စ္ဘရြန္း vs ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္

အာဆင္နယ္ vs ဘရန္႔ဖုိ႔ဒ္

ဘာတန္ vs ဘန္ေလ

ဝုိင္ကမ္ဘီ vs ေနာဝစ္ခ်္

ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ vs မန္စီးတီး

ဝက္စ္ဟမ္း vs မက္ကလက္ဖီးလ္

မီလ္ေဝါ vs ဖူလ္ဟမ္

လီဗာပူးလ္ vs ခ်ယ္လ္ဆီး

ဘုန္းေမာက္ vs ဘလက္ဘန္း

ပရက္စတန္ vs မစ္ဒယ္ဘေရာ့

ဝုလ္ဗ္ vs လက္စတာ

စပါး vs ဝက္ဖုိ႔ဒ္

ဘလက္ပူးလ္ vs QPR

အဲဗာတန္ vs ေဆာက္သမ္တန္

မန္ယူ vs ဒါဘီ

ေနာ္တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္ vs စတုတ္စီးတီး