ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ထူးျခားလာမႈမရွိေသး

ၾသဂုတ္ ၂၄။ ။ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ လည္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း ကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ရက္က UMFCCI အစည္းအေ၀ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လတ္တေလာရိုက္ခတ္မႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္မလား လို႔ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ စီးပြားကူးသန္းအေနနဲ႔လည္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာလုပ္ေနေပမယ့္ ဒီေန႔အထိက်ဆင္းမႈ မရွိဘဲနဲ႔ မေန႔ကအထိ ၁၅၃၀က်ပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြလည္းျမင့္တက္မယ့္ အေနအထားေတြလည္း ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အခါက်ေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္း ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ပူေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ rate of exchange ကို အမ်ားအားျဖင့္ေျပာၾကတယ္။ လူတိုင္းက very very sensitive ေပါ့။ rate of exchange ကကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ည္းဘဲလည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ခ်ည္းဘဲ၊ စီမံ ဘ႑ာခ်ည္းဘဲ၊ စီး/ကူခ်ည္းဘဲလုပ္လို႔မရဘူး။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္မွရမယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥမွာလည္း တတ္နိုင္သေလာက္ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအရ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရယ္၊ စီးကူး၀န္ႀကီးရယ္၊ ဗဟိုဘဏ္အဖြဲ႔ရယ္စုၿပီး သံုးပြင့္ဆိုင္အစည္းအေ၀း အျမဲတမ္းလုပ္ေနတယ္” ဟု စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း ကေျပာသည္။

နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ တည္ၿငိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အတက္အက်ျမန္ဆန္ေနျခင္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။