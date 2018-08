ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသမီးၾကီး မာရီလင္မြန္ရုိး၏ အ၀တ္အစားမ်ား ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ ခင္းက်င္းျပသ

ၾသဂုတ္ ၁၈ ။ ။ ကမာၻ႕နာမည္ၾကီး ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသမီး မာရီလင္မြန္ရုိးရဲ႕ ဂါ၀န္ေတြ၊ ၀တ္စုံေတြကုိ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ Beverly Hills ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Paley စင္တာမွာ ဒီကေန႔ စေနေန႔ကစျပီး ခင္းက်င္းျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ျပပြဲမွာ မင္းသမီး မာရီလင္မြန္ရုိးရဲ႕ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း၊ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ခင္းက်င္းျပသထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မာရီလင္ ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြျဖစ္တဲ့ Gentlemen Prefer Blondes၊ The Prince and the Showgirl၊ How to marry a Millionaire အစရွိတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကုိပါ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါျပပြဲကုိ ဒီကေန႔ (ၾသဂုတ္လ၊ ၁၈ ရက္ေန႔)ကစျပီး စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။