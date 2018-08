ေပၚတူဂီနည္းျပေဟာင္း ဘန္တုိကုိ ေတာင္ကုိရီးယားအသင္း နည္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္

ေတာင္ကုိးရီးယား နည္းျပအျဖစ္ ေပၚတူဂီ နည္းျပေဟာင္း ေပၚလုိဘန္တုိကုိ ခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္း ကုိရီးယားေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေသာၾကာေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ နည္းျပ ျဖစ္သူဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားမွာ အုပ္စု အဆင့္ကေန ထြက္ခြာလိုက္ရၿပီးေနာက္ အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ အတြက္ ျငင္းဆုိကာ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့တဲ့ နည္းျပ ရွင္ေတေယာင္း ေနရာမွာ အစားထိုး ခန္႔အပ္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိရီးယားအသင္းဟာ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားမွ အုပ္စုအဆင့္ကေန ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မတုိးေတာ့တဲ့ နည္းျပ ရွင္ေတေယာင္း ေနရာမွာ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ ဘန္တုိကုိ ၄ ႏွစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ခန္႔အပ္ခဲ့တာပါ။

“က်ေနာ္တုိ႔ နည္းျပ ဘန္တုိကုိ ယုံၾကည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ကုိ အေထာက္အပံေပးၿပီး ၄ ႏွစ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြက္ သူ႔အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သူဟာ ေတာင္ကုိရီးယားေဘာလုံးေလာကကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။”လုိ႔ ကုိရီးယားေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကင္မ္ပန္ဂြန္က ဆုိးလ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ဘန္တုိဟာ တ႐ုတ္စူပါလိဂ္ကလပ္ ခ်ဳံကင္းဒင္ဒုိင္းလီဖန္အသင္းကုိ ကုိင္တြယ္ခဲ့ၿပီး ၆ ပြဲဆက္တုိက္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္ဆုိးရြာခဲ့တာေၾကာင္း သူဟာ နည္းျပ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

“တ႐ုတ္မွာ ရလဒ္မေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ သူဟာ အသင္းရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္ကုိ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စုိးရိမ္မႈ ရွိမေနပါဘူး။”လုိ႔ ကင္မ္က ေျပာပါတယ္။

ေပၚလုိဘန္တုိဟာ ေပၚတူဂီအသင္းနဲ႔အတူ ယူ႐ုိ ၂၀၁၂ မွာ ဆီမီးဖုိင္နယ္အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၃ ႏွစ္အၾကာမွာ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

သူဟာ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားနဲ႔ ယူ႐ုိ ၂၀၁၆ ေျခစစ္ပြဲေတြမွာ ရလဒ္ပုိင္း ဆုိးရြားမႈေတြေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘန္တုိရဲ႕ ကုိရီးယားအသင္းကုိ ပထမဆုံး ကုိင္တြယ္မယ့္ပြဲကေတာ့ လာမယ့္လမွာ ေကာ္စတာရီကာနဲ႔ ေျခစမ္းပြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။

Ref; Four Four Two, AFP