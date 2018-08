မ်ားမၾကာမီမွာ ထြက္ရွိေတာ့မယ့္ Justin Timberlake ရဲ႕ ပထမဆုံးစာအုပ္ “Hindsight”

ၾသဂုတ္ ၁၃ ။ ။ ေတးေရး၊ ေတးဆုိ၊ အကပညာရွင္၊ သရုပ္ေဆာင္၊ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူျဖစ္တဲ့ Justin Timberlake ဟာ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လုိ႔ေနပါျပီ။

Justin Timberlake ဟာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမ Sandra Bark နဲ႔အတူ ေရးသားထားတဲ့ “Hindsight & All the Things I Can’t See In Front of Me” စာအုပ္အဖုံးကုိ ျပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန႔မွာ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီစာအုပ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္ေပးျပီး ေရးခဲ့တာ၊ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပထမဆုံးစာအုပ္ကုိ မိတ္ဆက္ႏုိင္ျပီ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘ၀အေၾကာင္းကုိ မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေလးက ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္မွာ ထြက္ရွိမွာပါ။”လုိ႔ Justin Timberlake က ၄င္းရဲ႕ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“Hindsight စာအုပ္မွာ Justin Timberlake ဟာ သူ႕ရဲ႕အလုပ္နဲ႔ ဘ၀အေၾကာင္းေတြ ေရးသားထားျပီး သူၾကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္၊ သူသြားခဲ့တဲ့ေနရာ၊ သူေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အခက္အခဲေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။”လုိ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူ HarperCollins ကေျပာပါတယ္။

“Justin ကသူ႕ရဲ႕ငယ္ဘ၀၊ သီခ်င္းကုိ ျမတ္ႏုိးလာတဲ့အခ်ိန္၊ သူ႕သီခ်င္းေတြကုိ ေအာင္ျမင္လာေစတဲ့ အဓိကတြန္းအား၊ သီခ်င္းေရးပုံေရးနည္းေတြကုိ ေျပာျပထားတယ္။ တျခားအႏုပညာရွင္၊ ဒါရုိက္တာေတြနဲ႔ ဘယ္လုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လဲ၊ သူ႕ရဲ႕ ရုပ္ရွင္၊ ဇာတ္လမ္းတြဲ၊ ရႈိးပြဲေတြကုိ အေသးစိတ္ေျပာျပထားတယ္။ အေဖတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိသားစုကုိ ဘယ္လုိအခ်ိန္ေပးလဲ၊ မိတ္ေဆြေတြကုိ ဘယ္လုိဆက္ဆံလဲ၊ သူ႕စိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာေအာင္၊ ေအးခ်မ္းေအာင္ ဘယ္လုိက်င့္ၾကံေနထုိင္လဲ အစရွိတာေတြကုိ ေရးသားထားပါတယ္။”လုိ႔ စာေရးဆရာမ Sandra Bark က ေျပာပါတယ္။

Justin Timberlake ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ဇူလုိင္လကပဲ ၄င္းရဲ႕ သီခ်င္းသစ္ “SoulMate” ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။