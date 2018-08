ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ။ ။ Miss Myanmar International 2018 သရဖူဆုရွင္ ေမယုခတၱာ နဲ႔ Title ဆုရ အလွမယ္မ်ား မိတ္ဆက္ပြဲကို ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Hotel မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အလွမယ္မ်ား မိတ္ဆက္ပြဲကို Stellar Seven Entertainment ကေန က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး Myanmar Tourism Federation က ပံ့ပိုးကူညီတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Miss Myanmar International 2018 မွာ သရဖူဆုရရွိတဲ့ အလွမယ္ ေမယုခတၲာဟာ စတင္ဘာလမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ Gouldian Pageant Training မွာ သြားေရာက္ေလ့က်င့္မွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ မွာက်င္းပမယ့္ Miss International 2018 ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကိုလည္း သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

Miss Myanmar International 2018 ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိခဲ့တဲ့ အလွမယ္ ၆ ဦးလံုးကို ဆုမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သရဖူဆုရွင္အေနနဲ႕ ဆုေငြ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ၊ First Runner Up ဆုရွင္ကို ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ ၊ Second Runner Up ဆုရွင္ ကို ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ အျပင္ အျခား ဆုရရွိေသာ အလွမယ္မ်ားကို Stellar Seven Entertainment မွ ဆုေငြမ်ားကို အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။