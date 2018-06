ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္က ျမန္မာျပည္မွာပဲ ဆက္ရွိေနမည္ဟု ေအာင္လအန္ဆန္းေျပာ

ဇြန္ ၂၇၊ ရန္ကုန္။ ။ စိန္ေခၚသူ ကန္ဟာဆီဂါဝါကို အႏိုင္ကစားမည္ျဖစ္၍ ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္သာ ဆက္ရွိေနမည္ဟု ဘက္စံုသံုးကိုယ္ခံပညာ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဇြန္ ၂၉ တြင္ ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲအျဖစ္ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ စိန္ေခၚသူ ကန္ဟာဆီဂါဝါ ထိုးသတ္မည့္ ONE: SPIRIT OF A WARRIOR ပြဲအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Pullman ဟိုတယ္တြင္ ဇြန္ ၂၇ ေန႔လယ္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ရာ ေအာင္လအန္ဆန္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ One Championship မွ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ မစၥတာ ဂ်က္လင္း၊ တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေဌးတို႔က အမွာစကားေျပာခဲ့ၾကၿပီး ONE: SPIRIT OF A WARRIOR ၿပိဳင္ပြဲ၌ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည္။

ကန္ဟာဆီဂါဝါက ''ေအာင္လအန္ဆန္းက အာဂၿပိဳင္ဘက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ေတာင္ ပိုေတာ္တဲ့ ခ်န္ပီယံပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အႏိုင္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ခ်န္ပီယံအသစ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံသြားမွာပါ'' ဟု ေျပာသည္။

ေအာင္လအန္ဆန္းက ''ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စိန္ေခၚသူအားလံုးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ယွဥ္ခ်င္တဲ့သူအားလံုး လာၿပိဳင္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီခါးပတ္က ျမန္မာျပည္မွာပဲရွိေနမွာပါ။ ေသာၾကာေန႔မွာ အေကာင္းဆံုးပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လာေစရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ONE: SPIRIT OF A WARRIOR ၿပိဳင္ပြဲကို ဇြန္ ၂၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၆း၀၀ နာရီမွစတင္ကာ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံုတြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး တြဲဆိုင္း ၁၀ ဆိုင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အဓိကပြဲျဖစ္ေသာ ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ ကန္ဟာဆီဂါဝါတို႔၏ ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံလုပြဲ၊ ၾသစေၾတးလ်မွ အဲလီေယာ့ႏွင့္ အေမရိကန္မွ မက္သယူးတို႔၏ စူပါစီးရီးပြဲ၊ အျခားပြဲမ်ားအျပင္ ျမန္မာကစားသမားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာဒါဝိတ္ႏွင့္ မိုက္႐ိုင္းတို႔ပြဲလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။