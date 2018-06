အလန္းစား တန္ဖိုးသင့္စမတ္ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) Huawei Y5 Prime

Huawei ကေနၿပီးေတာ့ အခုတစ္ေလာမွာ တန္ဖိုးသင့္တင့္ၿပီး ခပ္လန္းလန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ဖုန္းေတြကို ခပ္စိတ္စိတ္ေလး ေစ်းကြက္ထဲကို တင္သြင္းလာတာေတြ႔ရပါတယ္။ အခုဆိုရင္လည္း လူငယ္ေတြအတြက္ Y Series မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Y5 Prime ကလည္း ေစ်းကြက္ အတြင္းကို ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ Y5 Prime မွာ ဘာေတြထူးျခားသလဲဆိုရင္ေတာ့

အသြင္အျပင္ပိုင္း

Huawei Y5 Prime ဟာ 5.45 လက္မက်ယ္ဝန္းျပီး မ်က္နွာျပင္က်ယ္ဒီဇိုင္း (FullView Display) ႏွင့္ ထြက္ရွိလာတာေၾကာင့္ ကိုင္ေဆာင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေအာင္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားပါတယ္

အေရာင္အားျဖင့္လည္း ေရႊေရာင္၊ အနက္ေရာင္၊ အျပာေရာင္ဆိုၿပီး ၃ မ်ိဳးထြက္ရွိထားပါတယ္

ကင္မရာပိုင္း

ဒီဖုန္းမွာပါဝင္တဲ့ ကင္မရာအရည္အေသြးကလည္း တန္ဖိုးသင့္ဖုန္းတစ္လံုးအေနနွင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းမြန္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အေနာက္ကင္မရာ 13MP ပါဝင္ျပီး ဆယ္ဖီရိုက္ကူးရန္အတြက္ အေရွ႕ကင္မရာ 5 MP ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆယ္ဖီရိုက္ကူးရာမွာ ပိုမိုအေရာင္အေသြးၾကြေစတ့ဲ Selfie Toning Flash ပါဝင္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ကင္မရာကလည္း F2.2 wide aperture ပါရွိ္တာေၾကာင့္ အလင္းအားနည္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ထင္ရွားျပတ္သားစြာရိုက္ကူးနိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားေသာ ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ HDR ႏွင့္ Panorama တို႕လည္းပါဝင္တာမို႕ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္ေျပပါတယ္။

အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စာဖတ္ရာမွာ အျမင္အာရံုစိုက္ထုတ္ရမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ဖတ္ရႈနိုင္ေစမယ့္ Eye Comfort Mode၊ App ႏွစ္ခုကို မ်က္နွာျပင္တစ္ခုတည္းမွာ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းခြဲေဝအသံုးျပဳနိုင္ေစမယ့္ Easy Split-Screen ႏွင့္ မ်က္နွာျပင္ေပၚ လက္သံုးေခ်ာင္းဖိဆြဲျပီး Screenshot ရိုက္ကူးနိုင္ေစမယ့္ Gesture Secreen Shot တို႕လည္းပါဝင္လာတာမုိ႕ ေတာ္ေတာ္ေလး အားရစရာေကာင္းပါတယ္။

HUAWEI Y5 Prime 2018 မွာ Three Card slot ပါတဲ့အတြက္ အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ Sim Card ႏွစ္ခု သံုးလို႔ရသလို SD Card နဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြသိမ္းထားဖို႔အတြက္ Phone Memory ေတြကုိ ထပ္ျမွင့္နိုင္ပါေသးတယ္။ ဖုန္း Storage အေနနွင့္ RAM 2GB ႏွင့္ ROM 16GB ပါဝင္ျပီး 3020mAh ဘတၳရီတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္း ေတြအမ်ားၾကီးပါဝင္တဲ့ Huawei Y5 Prime ကို ျမန္မာေငြက်ပ္ 129,000 က်ပ္နွင့္ ဝယ္ယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Please add bundle information with Y5 Prime and Mytel

Model Minimum Top Up Bonus Amount Period Huawei Y5 Prime 2018 MMK 5,000 2 GB + 100 min (Onnet) 6 months