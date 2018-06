အလွမယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးထိုက္ ၿပိဳင္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳရွင္းလင္း

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၃ ။ ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ miss jewel of the world 2018 တြင္ ဆုသံုးဆုရ႐ွိခဲ့သည့္ အလွမယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးထိုက္၏ မီဒီယာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ city star hotel တြင္ ဇြန္လ ၁၃ရက္ေန႔ ေန႔လည္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပိဳင္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

Mr&Miss culture Jewal of the world myanmar 2018 ပြဲတြင္ ဆုရွိခဲ့သည့္ အလွမယ္ ပန္ေသြးကို အစား အလွမယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးထိုက္ကို ဖီလစ္ပိုင္ႏိူင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ miss jewel of the world 2018 သို႔ေ႐ွြးခ်ယ္ ေစလွြတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အလွမယ္ ပန္းေသြးသည္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေလ့က်င့္ထားေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဆရာဝန္၏ ညႇြန္ၾကားခ်က္အရ အနားယူရန္လို႔အပ္ေနျခင္းေျကာင္႔ မလႊတ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Mr&Miss culture Jewal of the world myanmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုထက္ေဝယံ ကေျပာသည္။

" အလွမယ္ ခ်စ္ျမတ္နိးထိုက္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တာက ႏိုင္ငံဂုဏ္ကိုေဆာင္ႏိူင္မယ္ထင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေ႐ွြးခဲ့တာပါ။ အလွမယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးထိုက္က ျမန္မာ႐ိုးရာ အကေတာ္တယ္ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း ေ႐ြးျဖစ္ခဲ့တာပါ။သူ႔ရဲ႕ အႏွပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေမာ္ဒယ္နဲ႔ပဲ ရပ္တည္မလား။ သ႐ုပ္ေဆာက္နဲ႔ပဲရပ္တည္မလား ဆိုတာကိုသူေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းကလည္း အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးသြားမယ္”ဟု ကိုေ၀ယံကေျပာသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ miss jewel of the world 2018 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလွမယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးထိုက္က ျမန္မာ႐ိုးရာ႐ုပ္ေသးအကျဖင့္Best talentဆု ၊ ဖိလစ္ပိုင္မီဒီယာမ်ားကေရြးခ်ယ္ေသာ darling of the pressဆု ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္တာ ပညာသင္ခြင့္ရရွိသည့္ queen universe of the dayဆု စုစုေပါင္း သံုးဆုကို ရ႐ွိခဲ့သည္။