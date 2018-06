Community Info Connect အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ဇြန္ ၁၀ ။ ။ Community Info Connect ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္စင္တာမွာ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ နည္းပညာကုမၸဏီေတြက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ ေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ႔ အက္ပလီေကးရွင္းေတြနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာေတြကို လာေရာက္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို Myanmar Book Aid and Preservation Foundation (MBAPF) ၊ အေမရိကန္သံ႐ုံး၊ အေမရိကန္စင္တာ နဲ႔ IREX တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီေန႔ကေတာ႔ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ႔ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ဒီမွာနည္းပညာကုမၸဏီေတြနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ကေနလည္း ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာကၽြန္မတို႔ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္တဲ႔ေနရာပါပဲ။ ရွင္တုိ႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါေပးခဲ႔ေပးပါ။ ဘယ္လိုအပိုင္းကိုႀကိဳက္တယ္ မႀကိဳက္ဘူးလဲဆိုတာရယ္ ကၽြန္မတို႔ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာေတြရယ္ကို ျပန္ေျပာျပေပးပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီမွာရွိေနရတာက ဘယ္လိုအိုင္ဒီယာအသစ္ေတြ ဒီခ်ိတ္ဆက္မႈကေနရလာမလဲဆိုတာ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ လာေရာက္ေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္" ဟု Ms. MarcyA.Carrel ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ Website ကေန အခမဲ႔ပညာသင္ၾကားႏိုင္မယ္႔ Khan Acamedy တို႔ Myanmar E-learning Revolution တို႔လိုမ်ိဳး ပညာေရးဆိုင္ရာေတြ နည္းပညာကုမၸဏီေတြကလည္း လာၿပီးေဆြးေႏြးေပးခဲ႔ပါတယ္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမွာ ကြန္ျမဴနတီစာၾကည့္တိုက္မွဴးေတြနဲ႔ နည္းပညာ Developer ေတြ၊ နည္းပညာ အေထာက္အကူ ေပးတဲ႔သူေတြကို တူတူေခၚထားပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေျပာဖို႔အတြက္ပါ။ စာအုပ္ေတြနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်က္အခ်ာ တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ပါ" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ုံး Public Affair Officer Mr.John Groch က ဆိုပါတယ္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ My Health Care၊ May May အက္ပလီေကးရွင္းေတြ အစိမ္းေရာင္လမ္းနဲ႔ ထြက္တိုးတို႔လို စိုက္ပ်ိဳးေရးအက္ပလီေကးရွင္းေတြ စတဲ႔ အသံုး၀င္တဲ႔ နည္းပညာေတြအေၾကာင္းကို မနက္ ၉ နာရီကစလို႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအထိ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။