Along With The Gods 2 ထြက္ရွိမည့္ရက္ကို ေၾကညာ

ရံု၀င္ေငြအမ်ားအျပားရရွိခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Along With the Gods ၏ ဒုတိယေျမာက္ရုပ္ရွင္ျဖစ္ေသာ Along With The Gods 2 ထြက္ရွိမည့္ ရက္စြဲႏွင့္ ရုပ္ရွင္ပိုစတာကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Along With the Gods: The Last 49 Days ဟုအမည္ေပးထားေသာ ဒုတိယေျမာက္ဇာတ္ကားကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပီးရံုတင္ျပသသြားမည္ဟု ရုပ္ရွင္ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့ျပီး ပထမဇာတ္ကားမွ အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ဴးဂ်ီဟြန္း၊ ဟာဂ်န္၀ူးႏွင့္ ကင္မ္ဟြမ္ဂီတို႔ ျပန္လည္ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဒါ့အျပင္ အျခားရုပ္ရွင္ၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မာေဒါင္ဆုိ႔ခ္ႏွင့္ ကင္မ္ေဒါင္၀တ္ခ္တို႔လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး လီဂ်န္ေဂ်းကိုလည္း အထူးသရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ဟု သိရသည္။

ပထမဦးဆံုးဇာတ္ကားျဖစ္ေသာ Along With the Gods: Two Worlds သည္ ရံု၀င္ေငြအမ်ားအျပားရရွိခဲ့သလို ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ၁၄.၄ သန္းျဖင့္ ၾကည့္ရႈမႈစံခ်ိန္လည္းတင္ခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္ကားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၌သာမက ထုိင္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတို႔တြင္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ပထမဇာတ္ကား၌ ေသဆံုးသူမ်ားကို ေနာက္ဘ၀တြင္ လူျပန္လည္၀င္စားရန္အတြက္ လမ္းျပေပးခဲ့ၾကသည့္ တမန္ေတာ္ ၃ ဦးသည္ ၄၉ ဦးေျမာက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လမ္းျပေပးႏုိင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ႏွစ္တစ္ေထာင္ခန္႔ က သူတုိ႔၏မွတ္ဥာဏ္မ်ား ျပန္လည္ရရွိလာပံုကို ဒုတိယဇာတ္ကား၌ ဇာတ္အိမ္တည္ထားမည္ဟု သိရသည္။

ဒါ့အျပင္ Train to Busan ဇာတ္ကားျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား၏ တစ္ခဲနက္အားေပးမႈကိုရရွိခဲ့ေသာ မင္းသား မာေဒါင္ဆို႔ခ္ကို ပထမဇာတ္ကား၏ အဆံုး၌ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဒုတိယဇာတ္ကားတြင္ပါ၀င္မည့္ သူ၏အခန္းက႑ကိုလည္း ပရိသတ္မ်ားက စိတ္၀င္စားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင္းဆိုင္းလ်က္ရွိသည္။

