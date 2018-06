အီဂ်စ္အသင္းရဲ႕ ကမၻာ့ဖလား ေနာက္ဆုံး လူစာရင္းထဲ ဆာလတ္ ပါဝင္လာ

ရုရွားမွာ က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၈ ဖီဖာကမၻာ့ဖလားအတြက္ အီဂ်စ္လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးလူစာရင္းကုိ နည္းျပ ဟက္တာ ကူးပါက တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့ရာ ဒီလူစာရင္းမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပြဲက ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္း တုိက္စစ္မွဴး မုိဟာမက္ ဆာလတ္လည္း ပါဝင္လာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔က ရီးယဲလ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပြဲမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိ ဆာလတ္ဟာ ဘယ္ဘက္ပခုံး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အီဂ်စ္အသင္းဟာ ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ဥရုေဂြးနဲ႔ ကစားရမယ့္ ကမၻာ့ဖလား အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဆာလတ္ စတင္ပါဝင္ကစားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ မေသခ်ာေသးဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

ဆာလတ္ဟာ ဒီရာသီ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ဂုိး ၄၀ ေက်ာ္ သြင္းယူထားသလုိ အီဂ်စ္အသင္းကုိ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးထားသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အီဂ်စ္အသင္းရဲ႕ လူစာရင္းမွာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိ အယ္ဆန္ အယ္လ္ဟာဒရီ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး သူဟာ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ အသက္အႀကီးဆုံး ကစားသမားျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အီဂ်စ္အသင္းဟာ အုပ္စု (A) မွာ ဥရုေဂြး၊ ရုရွား (ဇြန္ ၁၉)၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် (ဇြန္ ၂၅) တုိ႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အီဂ်စ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ကစားသမား ၂၃ ဦး စာရင္း -

Goalkeepers: Essam el-Hadary (Al-Taawoun), Sherif Ekramy (Al Ahly) and Mohamed el-Shenawy (Al Ahly)

Defenders: Ahmed Fathi (Al Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Mohamed Abdel-Shafy (Al-Fateh), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Omar Gaber (Los Angeles FC), Saad Samir (Al Ahly), Mahmoud el-Wensh (Zamalek), Ayman Ashraf (Al Ahly) and Aly Gabr (West Bromwich Albion)

Midfielders: Tarek Hamed (Zamalek), Mohamed Elneny (Arsenal), Sam Moursy (Wigan), Abdullah el-Said (Al-Ahli Jeddah), Mahmoud Shikabala (Al-Raed), Mahmoud Treziguet (Kasimpasa), Ramadan Soby (Stoke City) and Amr Warda (Atromitos Athen)

Forwards: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al Ahly), Mahmoud Kahraba (Al-Ittihad Club).