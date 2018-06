ျမန္မာေငြ (၁၄၀၀၀) က်ပ္ က်သင့္ ရုံနဲ႔ သင့္ကားရဲ ႔ အရည္အေသြး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ နဲ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကိုခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ေပးသြားမယ့္ TOYOTA AYE AND SONS ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္

ျမန္မာေငြ (၁၄၀၀၀) က်ပ္ က်သင့္ ရုံနဲ႔ သင့္ကားရဲ႕ အျပင္ပိုင္း၊ အတြင္းပိုင္း၊ အင္ဂ်င္၊ ဖရိန္ စတာေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးေပးမယ့္ TOYOTA AYE AND SONS ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေပးရုံတင္မဟုတ္ပဲ သင့္ကားရဲ ့အရည္အေသြး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Grade) နဲ ့ခန္ ့မွန္းေျခ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း (Market Price) တို ့ကို သတ္မွတ္ေပးသြားဦးမွာပါ။

စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့အခါ TOYOTA AYE AND SONS ကေပးအပ္တဲ႕ကားစစ္ေဆးမွု ရလာဒ္မွတ္တမ္း (Assessment Result Sheet) နဲ႕အတူ Service Member Card ကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုတဲ႕ Customer မ်ား အတြက္ TOYOTA AYE AND SONS နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အေရာင္းစင္တာေတြစီမွာ ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ကူညီေပးဦးမွာပါ။ Service Member Card ရရွိသြားတဲ႕အတြက္လည္း TOYOTA AYE AND SONS ရဲ႕ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မွုေတြအေပၚမွာ Discounts အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

TOYOTA AYE AND SONS ရဲ႕ Premium Member Card ရွိျပီးသားသူေတြအတြက္ကေတာ႕ ကားစစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မွုကို တစ္ၾကိမ္အခမဲ႕ရယူႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဘယ္ ကားအမ်ိဳးအစားကိုမဆို စစ္ေဆးေပးမွာျဖစ္ျပီး http://assessment.toyota-myanmar.com/#/login ဆိုတဲ့ link ကို ၀င္ အေကာင့္လုပ္ ၊ စာရင္းသြင္း ၊ကားရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုျဖည့္ ၊သင္လာႏိုင္မယ့္ ေန႔ရက္ကိုပါ ရက္ခ်ိန္းယူၿပီး ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ေပၚက TOYOTA AYE AND SONS showroom ကို ကားေလးေမာင္းသြားလိုက္ရုံပါပဲ။ စစ္ေဆးခ်ိန္ ၁ နာရီခန္႕ပဲ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အေသးစိတ္သိရွိလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့

Toyota Aye and Sons (T.T.A.S Co.,Ltd.)

No. 87(A), ပုလဲကြန္ဒို အေရွ႕ ,ကမာၻေအး ဘုရားလမ္း , ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊

ဖုန္းနံပါတ္ - 09954400950, 09954502206,01-400950,01-502206 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။