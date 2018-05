ကိုႀကီးႏု (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ။ ။ “U Nu, 87, Burma’s first and only democratically elected prime minister” ဆိုၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ ႏ်ဴးေယာ့ခ္တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက နာေရးသတင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ပထမဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေတာ့ ဦးႏု ျဖစ္ပါတယ္။

ေမလေႏွာင္းပိုင္းရဲ႕ ေနခပ္က်ဲက်ဲ အပူခ်ိန္ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆရာစံလမ္းမ ျပည္ေထာင္စုလမ္းသြယ္ထဲမွာ တည္ရိွေနတဲ့ ဦးႏုရဲ႕ ေနအိမ္ေပၚ တိုက္ရိုက္က်ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီလိုေန႔အပူခ်ိန္ထဲမွာပဲ ႏုိင္ငံေရးေလာက အသိုင္းအဝိုင္းကလူေတြ ၊ ဦးႏုမိသားစုေတြနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြဟာ ဦးႏုရဲ႕ အိမ္ထဲမွာလည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုရဲ႕ အမွတ္တရျပခန္းကို သူေနာက္ဆံုးေခါင္းခ်သြားခဲ့တဲ့ အိမ္ေလးထဲမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔(ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔)ဟာဆိုရင္ ဦးႏု သက္ရိွထင္ရွားရိွေနခဲ့ရင္ အသက္ ၁၁၁ ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ရဲ႕နံရံေတြမွာ ဦးႏုရဲ႕ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုေတြအမ်ားအျပား ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။ သူ႔ကို ႏုိင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္းေတြ ၊ သူတစ္ကိုယ္ရည္ သံုးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အသံုးအေဆာင္ေတြကို အိမ္ထဲမွာ ခင္းက်င္းျပသထားတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။

ဒါအျပင္ ဗုဒၶဘာသာကို အထူးယံုၾကည္သက္၀င္တဲ့သူလို႔ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ဦးႏုရဲ႕ က်ယ္ဝန္းလွတဲ့ ဘုရားရိွခိုး ေဆာင္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဦးႏုဟာ ဒီဘုရားရိွခုိးေဆာင္မွာပဲ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေနေလ့ရိွခဲ့တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ သမီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚသန္းသန္းႏုက ဆုိပါတယ္။

“အေဖ့ဆီကေန အေမြေကာင္းအေနနဲ႔ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းမႈကို ရခဲ့တယ္။

အေဖ့ေျခရာမမွီေပမယ့္ အတတ္ႏုိင္ ဆံုး ႀကိဳးစားေနပါတယ္” လို႔ ဦးႏုရဲ႕ သမီးငယ္ ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းႏုက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးႏုဟာ သူ႔ရဲ႕ အိပ္ခန္းထဲမွာလည္း တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ တစ္လံုးနဲ႔ စာေရးစားပြဲတစ္ခုသာ ထားရိွပါတယ္။ ဒီစားပြဲမွာထုိင္ၿပီး စာအုပ္၊ ျပဇာတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ တယ္လို႔ ဦးႏုရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြက ဆုိပါတယ္။

စာေရးဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ျပီး ဦးႏုရဲ႕ အထၱဳပတၱိ လို႔ ေျပာလို႔ရႏုိင္တဲ့ တာေတစေနသားလို စာအုပ္ေတြ ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ မႈမွာ အေရးပါ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ မိတၱဗလ ဋီကာက်မ္းလို စာအုပ္ေတြဟာ ဦးႏုရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ျပဇာတ္ေရးရာမွာလည္း ထင္ရွားတဲ့ ဦးႏုဟာ ကိုလိုနီေခတ္ဦးက နဂါးနီစာအုပ္အသင္းကို ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ျမင္ဖူးသမွ် ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ ဦးႏုေလာက္ ထူးျခားသူမ်ဳိး မေတြ႔ခဲ့ဖူးသလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးနဲ႔ မတူေအာင္ အေနအထိုင္ရိုးရွင္းတယ္လို႔လည္း ၈၈ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာ ဦးႏုနဲ႔ အတူလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ဦးကိုကိုႀကီး က ဆိုပါတယ္။

“တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လို႔ေတာင္ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ေတာင္ သံသယျဖစ္တယ္။ ေနလိုက္ရင္ အျမဲတမ္း စြပ္က်ယ္ နဲ႔ အဲ့ဒီအေပၚမွာ တိုက္ပံုအက်ီၤေလးနဲ႔ ၿပီးေတာ့ ေအာက္က ပုဆိုးအကြက္က်ားေလးနဲ႔ သူ႔ကုိၾကည့္လိုက္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မာန္မာန ေဒါသအရိပ္အေယာင္မ်ဳိး လံုးဝမေတြ႔ရဘူး” လို႔ ဦးကိုကိုႀကီးက ဆုိပါတယ္။

ကိုလိုနီေခတ္ဦးကာလမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ဦးႏုဟာ ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း စတဲ့ သူေတြနဲ႔ လက္တဲြၿပီး လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရိွေတာ့တဲ့ေနာက္ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖဆပလပါတီနဲ႔အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတာ၀န္ယူစဥ္ကာလအတြင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး အေျပာင္းလဲမ်ားတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေလာကမွာ မပါမျဖစ္ ေျပာရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ ပထမအၾကိမ္၊ ၁၉၅၇-၁၉၅၈ အထိ ဒုတ္ယအႀကိမ္၊ ၁၉၆၀ -၆၂ အထိ တတိယအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာလည္း ဦးႏုရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျခင္းမရိွပါဘူး။ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ တည္ေထာင္တယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ အျပင္းထန္ဆံုး ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို စင္ၿပိဳင္အစိုးရ တည္ေထာင္တဲ့ ဦးႏုရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာ ေထာက္ခံသူေတြ ကန္႔ကြက္သူေတြရိွေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွာ အနိမ့္အျမင့္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ကျပခဲ့တဲ့ ဦးႏုတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ ၈၇ ခုႏွစ္ အရြယ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါတယ္။