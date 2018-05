သင့္ကားရဲ ့အရည္အေသြးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Grade) နဲ ့ခန္ ့မွန္းေျခေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း (Market Price) တို ့ကိုသတ္မွတ္ေပးမယ့္ TOYOTA ရဲ႕ Car Assessment Service ၀န္ေဆာင္မႈလာပါၿပီ

သင့္ကားရဲ ့အရည္အေသြးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Grade) နဲ ့ခန္ ့မွန္းေျခေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း (Market Price) တို ့ကိုသတ္မွတ္ေပးမယ့္ TOYOTA ရဲ႕ Car Assessment Service ၀န္ေဆာင္မႈကို TOYOTA AYE AND SONS မွစတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။

TOYOTA မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကြ်မ္းက်င္စစ္ေဆးသူမွ ဂ်ပန္အပါအ၀င္အာရွအဆင့္မီစစ္ေဆးတဲ ့အတိုင္းသင့္ကားရဲ ့အျပင္ပိုင္း၊ အတြင္းပိုင္း၊ အင္ဂ်င္၊ ဖရိန္ စတာေတြနဲ့ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ကိုအကဲျဖတ္စစ္ေဆးေပးၿပီးသင့္ကားရဲ ့အရည္အေသြးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Grade) နဲ ့ခန္ ့မွန္းေျခေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း (Market Price) တို ့ကိုသတ္မွတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားစစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ျမန္မာေငြ (၁၄၀၀၀) က်ပ္သာက်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး TOYOTA AYE AND SONS မွေပးအပ္တဲ့ ကားစစ္ေဆးမႈရလာဒ္မွတ္တမ္း (Assessment Result Sheet) နဲ႕အတူ Service Member Card ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

Assessment Result Sheet ရရွိထားေသာကားမ်ားကိုျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုတဲ့ Customer မ်ားအေနနဲ႕ Market Price အတိုင္းရရွိၿပီးအခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ TOYOTA AYE AND SONS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အေရာင္းစင္တာမ်ားမွ တဆင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ ။ TOYOTA AYE AND SONS Service Member Card ရရွိသြားတဲ့အတြက္လည္း TOYOTA AYE AND SONS ရဲ႕ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ Discounts ေတြ ရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ Premium Member Card ရွိၿပီးသားသူေတြအတြက္ကေတာ့ကားစစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ႀကိမ္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ.. ဒါဆိုဘာကိုေစာင့္ေနဦးမွာလဲ။

http://assessment.toyota-myanmar.com/#/loginဆိုတဲ့ Link ကို ၀င္ ၊စာရင္းသြင္း ၊အေကာင့္ဖြင့္ ၊သင့္ကားအခ်က္အလက္ေတြကိုထည္႕သြင္း ၊ သင္လာေရာက္ႏိုင္မယ့္ ေန႕နဲ႔ အခ်ိန္ကိုရက္ခ်ိန္း (appointment) ျပဳလုပ္ၿပီးToyota Aye and Sons (T.T.A.S Co.,Ltd.)ရွိတဲ့ အမွတ္ ၈၇ (ေအ) , ပုလဲကြန္ဒိုအေရွ႕ ,ကမာၻေအးဘုရားလမ္း , ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကိုကားေလးေမာင္းၿပီးလာလိုက္ရုံပါပဲ။

အေသးစိတ္ သိလိုလွ်င္ေတာ့..Toyota Aye and Sons (T.T.A.S Co.,Ltd.)

No. 87(A), ပုလဲကြန္ဒိုအေရွ႕ ,ကမာၻေအးဘုရားလမ္း , ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ဖုန္းနံပါတ္ - 09954400950, 09954502206,01-400950,01-502206ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။