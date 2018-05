Toyota ကားသစ္ေတြကို စံုစံုလင္လင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး Toyota ကားသစ္တစ္စီး မိတ္ဆက္ေပးသြားမယ့္ Toyota Aye and Sons Road Show

Toyota ကားသစ္ေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာစံုစံုလင္လင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ့္ Toyota Aye and Sons Road Show ကို Mayလ (၄၊၅၊၆)ရက္ေန႔ Myanmar Plaza မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ Toyota ခ်စ္သူေတြအတြက္ (၇) ယာက္စီး MPVအမ်ိဳးအစား Toyota Avanza ကားသစ္တစ္စီးကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အျခား Toyota ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္တဲ့ Vios, Camry, Fortuner, Landcrusier ကားမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္တဲ့ Hiace Luxury,Hilux Revo Double Cab, Extra Cab ကားအမ်ိဳးအစားေတြကိုပါ ျပသေရာင္းခ်ေပးသြားမွာပါ။

ဒီပြဲကို လာေရာက္သူေတြအတြက္ အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ Assessment Rating Results ကို (4-5 May) အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး Road Showေန႔မွာ ကား၀ယ္ယူသူ Customersမ်ားကို ၁၀သိန္းတန္အထိ တန္ဖိုးရွိ ဆီေဘာက္ခ်ာကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးသြားမည့္အျပင္ အျခားလက္ေဆာင္မ်ားလည္း ေပးသြားမွာပါ။ ကားနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Toyota Aye and Sons ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Sale/Service Promotion အစီအစဥ္ေတြ ၊ Unplugged Show အစီအစဥ္ေတြအျပင္ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ရဲ႕ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈ အစီအစဥ္ေတြပါ ပါ၀င္လို႕Toyota ခ်စ္သူေတြအားလံုးကို ဆက္ဆက္လာခဲ့ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Toyota Aye and Sonsမွာ ကားတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀% ကိုေပးၿပီး ၁ႏွစ္ မွ ၅ႏွစ္အထိ အရစ္က် ေငြေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္မ်ားနဲ႔ပါ Toyota Aye and Sonsမွာ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ Toyota Aye and Sons မွာ မည္သည့္ကား အမ်ိဳးအစားကိုမဆို ၀ယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားျဖင့္ပါ လဲလွယ္ႏိုင္ေသာToyota Aye & Sons ၏ Assessment Trade In Scheme အစီအစဥ္အျပင္ကားတန္ဖို႔ 30%ေပးသြင္းၿပီး အရစ္က် ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး Toyota Aye and Sonsမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက လိပ္စာ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ပုလဲကြန္ဒိုေရွ ႔ Toyota Aye and Sons ဖုန္းနံပါတ္ - 09954400950, 09954502206, 01 400950 နဲ႔ 01 502206ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

