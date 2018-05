ခါလစ္ဒ္ႏွင့္အတူသီဆိုထားေသာ သီခ်င္းသစ္တစ္ပုဒ္ထြက္ရွိမည္ဟု ေရွာန္မန္ဒက္စ္ေၾကညာ

လက္ရွိဂီတေလာကထဲ၌ အေတာက္ပဆံုး လူငယ္အဆိုေတာ္ၾကယ္ပြင့္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရွာန္မန္ဒက္စ္ ႏွင့္ ခါလစ္ဒ္တို႔သည္ Youth ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ သီခ်င္းသစ္တစ္ပုဒ္ကို ပူးတြဲသီဆိုထားၾကျပီး လာမည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ထြက္ရွိမည္ဟု ေရွာန္မန္ဒက္စ္က သူ၏တြစ္တာမွတဆင့္ အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

မန္ဒက္စ္သည္ သူ၏ တတိယေျမာက္စတူဒီယိုအယ္လ္ဘမ္ကို လာမည့္ေမလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ီသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ In My Blood ႏွင့္ Lost in Japan ဆိုေသာ သီခ်င္းမ်ားကို တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ မွ်ေ၀ထားခဲ့ျပီးျပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ရွိ မန္ဒက္စ္က Youth ဆိုေသာ သီခ်င္းအသစ္ကို လာမည့္ေသာၾကာေန႔တြင္ အြန္လုိင္း ေပၚမွ မွ်ေ၀သြားမည္ဟု တြစ္တာ၌ေၾကညာခဲ့ျပီး အဆိုေတာ္ခါလစ္ဒ္ကလည္း မန္ဒက္စ္၏သတင္းစကားကို ျပန္လည္တြိဒ္လုပ္ခဲ့ျပီး သူ၏ပရိသတ္မ်ားအား သတင္းေကာင္းပါးခဲ့သည္။

မန္ဒက္စ္ႏွင့္ ခါလစ္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ သူတို႔၏မ်ိဳးဆက္မ်ား ၾကားထဲမွ အေတာက္ပဆံုး အဆိုေတာ္ၾကယ္ပြင့္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ၾကျပီး သူတို႔၏သီခ်င္းမ်ားမွာလည္း Billboard ဇယားမ်ား၌ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္ႏုိင္ၾကသည္။