အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ကို အသင္း ၁၆ သင္းျဖင့္က်င္းပႏိုင္ရန္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စီစဥ္ေန

ဧၿပီ ၂၈၊ ရန္ကုန္။ ။ ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို အသင္း ၁၆ သင္းျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကုိသိန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာဘ႐ူဝါရီလီမိတက္က က်င္းပေနသည့္ WE ARE ONE CUP 2018 အေပ်ာ္တမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အသင္း ၈ သင္းစီ၊ စုစုေပါင္း ၁၆ သင္းျဖင့္ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ပံုစံက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာဘ႐ူဝါရီကလုပ္တ့ဲ ဒီႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကတက္လာတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၈ သင္းစီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ပံုစံနဲ႔ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ေအာက္မွာ ၈သင္း၊ ၈ သင္းနဲ႔ ၁၆ သင္း အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္အျဖစ္ကိုေရာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မလားဆိုတာကိုေတာ့ နည္းစနစ္ဌာနက ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သြားမွာပါ။

ဒီအေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကေန ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္-၂ ကို ဘယ္ႏွစ္သင္းေလာက္ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးမလဲဆိုတာကို မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာပါ”ဟု ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းက ေျပာသည္။

ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စပြန္ဆာအျဖစ္ပံ့ပိုးေနသည့္ ျမန္မာဘ႐ူဝါရီလီမိတက္သည္ WE ARE ONE CUP အေပ်ာ္တမ္းေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပေနၿပီး အနည္းဆံုး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ထိ က်င္းပသြားဖြယ္ရွိသည္။