တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး သီခ်င္းေရးဆရာဆု ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ The Chainsmokers မွ ဒရူးတက္ဂါ့တ္

အေမရိကန္နာမည္ၾကီးဒီေဂ်သမားမ်ားျဖစ္သည့္ The Chainsmokers မွ ဦးေဆာင္အဆိုေတာ္ႏွင့္ သီခ်င္းေရး ဆရာျဖစ္သူ ဒရူးတက္ဂါ့တ္သည္ အေမရိကန္ေတးေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (ASCAP) မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေသာ တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး သီခ်င္းေရးဆရာဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

“တကယ့္ကိုရူးေလာက္ပါတယ္။ ဒီဆုေပးကိုေပးအပ္တဲ့သူေတြထဲမွာ က်ေနာ္အရမ္းကို ေလးစားအားက်ရတဲ့၊ အတုယူရတဲ့ အိုင္ေဒါလ္ၾကီးေတြပါ၀င္ပါတယ္” ဟု ဒရူးက ဆုလက္ခံရယူစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူသည္ ဆုလက္ခံရယူစဥ္တြင္ အျခားနာမည္ၾကီးသီခ်င္းေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မက္စ္မာတင္ႏွင့္ စတိဗ္ မက္တို႔ကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သလို အေမရိကန္ေတးေရးဆရာ စတာရာကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာဆိုခဲ့ သည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔သိလား။ ဒီလိုမ်ိဳးေတးေရးဆရာဆုကို ဆြတ္ခူးလိုက္ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ဟာ ေတးေရးျခင္းနဲ႔ပက္သက္လုိ႔ ထူးခၽြန္မယ္လို႔ေတာ့ ထင္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္ဟာ ဘာမွကိုျပည့္ျပည့္စံုစံုမသိေသးပါဘူး” ဟုလည္း သူက ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ဖန္တီးလုိက္တဲ့ သီခ်င္းတိုင္းနဲ႔ပက္သက္လုိ႔ အားေပးမႈရပါ့မလားလို႔ ေၾကာက္စိတ္၀င္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မယ့္၊ ေပါက္သြားမယ့္ သီခ်င္းေတြကို က်ေနာ္ဆက္လက္ဖန္တီးႏိုင္ဦးမလားေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ့္ရဲ႕ေဘာ္ဒါၾကီး အဲလက္စ္ပယ္လ္တို႔ဟာ သီခ်င္းေတြေတာ့ ဆက္လက္ဖန္တီးေနဦး မွာပါ။ ဒါအရိုးသားဆံုးေျပာတာပါ” ဟု ဒရူးက ဆိုခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ဒရူးသည္ Don’t Let Me Down ၊ Sick Boy ႏွင့္ Everybody Hates Me တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေပါက္သီခ်င္း မ်ားကို ကူညီေရးသားေပးခဲ့သည့္ အျခားေတးေရးဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ္မလီ၀ါရန္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒရူးက သူသည္ အမ္မလီေၾကာင့္ မိမိတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေတးသီခ်င္းမ်ား ေရးစပ္ႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚကို ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

Ref: Billboard