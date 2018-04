ဘာေၾကာင့္ ေယာကၤ်ားေလးေတြ အျပာကား ႀကိဳက္ၾကတာလဲ

ေရးသားသူ Arkar Hein

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.



ညတိုင္းလိုလိုမွာ ဇနီး ျဖစ္သူ ကိတ္တစ္ေယာက္ အိပ္ယာဝင္သြားတာနဲ႔ Tom တစ္ေယာက္ Internet မွာ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ရွာေဖြလွန္ေလွာၾကည့္ရႈပါေတာ့တယ္။ ဒါကိုလည္း ကိတ္က သူတို႔လင္မယား စုံတြဲကုသမႈ ဒုတိယ အႀကိမ္မွာမွ သိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တြမ္ကေတာ့ ဒီလို ညဘက္မွာ အျပာ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ရႈတာက သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ လိင္မႈဘဝနဲ႔ ဘာမွ ပတ္သတ္မႈမရွိဘူးလို႔ဆိုေပမဲ့ ကိတ္ကေတာ့ တြမ္တစ္ေယာက္ သူမထက္ အျပာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြကိုပိုၿပီး စြဲလန္းသြားမလားလို႔ စိုးရိမ္ေနမိပါတယ္။

ဒါက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပုံမွန္တုံ႔ျပန္ခ်က္ပါပဲ။

” အေဖာ္ျဖစ္သူ က အျပာဇာတ္ကားေတြကို စိတ္ဝင္စားေနတယ္ဆိုရင္ တစ္ျခားတစ္ေယာက္က ဒါဟာ ျပႆနာ လို႔ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ျပႆနာ ျဖစ္တာမ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္ရွားပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေတြအရေတာ့ အျပာကားၾကည့္ရႈသူ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကပဲ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြမွာ ျပႆနာ တက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ” လို႔ မီခ်ီဂန္ ျပည္နယ္မွ စိတ္ပညာရွင္နဲ႔ လိင္မႈေဗဒဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ရပ္ဆဲလ္ စတန္းေဘာ့ (Russell Stambaugh) ကဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ တကယ့္ သတင္းေကာင္းပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျပာဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။

Pew Internet & American Life Project အဖြဲ႕ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္တစ္ခု အရ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ အမ်ိဳးသား ၂၆ % ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အျပာဇာတ္ကား Website ေတြမွာ ၾကည့္ရႈတတ္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ Website ေတြမွာ ၾကည့္ရႈၾကတယ္ သိရပါတယ္။ အျပာဇာတ္ကားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ဘယ္ေလာက္ႀကီးသလဲဆိုရင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အျပာဇာတ္ကား လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဝင္ေငြက ၁၃ ဘီလီယံေဒၚလာအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ အျပာ႐ုပ္ရွင္။ (ဆင့္ကဲ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈ)

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု အတြက္ေတာ့ အျပာဇာတ္ကားၾကည့္ျခင္းဟာ စိုးရိမ္စရာ မလိုပါဘူး။

“ အမ်ိဳးသမီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ခင္ပြန္းေတြ အျပာဇာတ္ကားမ်ားၾကည့္တဲ့ အခါ သူတို႔က အျပာမင္းသမီးေတြေလာက္ မလွလို႔လားဆိုၿပီး စိုးရိမ္မႈကို ခံစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပာကားေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြ ေဖာက္ျပန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပာကားေတြဟာ ႐ုပ္ေဖာ္ဇာတ္လမ္းေတြသာ ျဖစ္ၿပီး လိင္စိတ္ဆႏၵကို ႏႈိးဆြေပးတဲ့ အရာေတြ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ” လို႔ ဆန္ဖရန္စစ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကုထုံးပညာရွင္ ေဒါက္တာ လီယြန္နီ ဘာဘက္ခ်္ (Lonnie Barbach) ကဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေမးစရာ ေမခြန္းေတြေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ားစုက အဝတ္အစားမပါတဲ့ လူေတြရဲ႕ ဓာတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီေတြကို ၾကည့္ရတာ ႀကိဳက္ၾကတာလဲ။ ဒါကလည္း ေျဖရတာ လြယ္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားၾကည့္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့ လိင္စိတ္ဆႏၵဟာ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ လတ္တလာ သီအိုရီ တစ္ခုကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္နဲ႔ အျပာကားၾကည့္ရႈခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသား လိင္စိတ္တက္ႂကြရာမွာ အေရးပါတဲ့ ဦးေႏွာက္ ႏူ႐ြန္ဆဲလ္မ်ား စတင္ လႈပ္ရွားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စတန္းေဘာ့ကေတာ့ ဒီအခ်က္ကို ဆင့္ကဲ့ ျဖစ္စဥ္အေနနဲ႔ ေျပာထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ လိင္စိတ္အျမန္ႏိုးႂကြေစဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိင္မႈကိစၥ အတြက္ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ မ်ိဳးပြားမႈ ဆိုင္ရာ ဆင့္ကဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ကိတ္တစ္ေယာက္ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားဟာ သူမရဲ႕ေနရာကို အစားထိုးေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္းသိရတဲ့ အခါမွာေတာ့ တြမ္ကလည္း သူ႔အေလ့အက်င့္အေပၚ ရွက္႐ြံ႕စိတ္ နည္းသြားပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ ဇနီးမယားႏွစ္ေယာက္လုံးကလည္ သူတို႔ရဲ႕ လိင္မႈဘဝကို ပိုၿပီး ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုလာၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါ့အတြက္ေၾကာင့္ လိင္မႈကိစၥပိုၿပီး အသစ္အဆန္းေတြ လုပ္လာၾကၿပီး သာယာမႈကို ပိုခံစားရလာၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

စတန္းေဘာ့ကေတာ့ “ အျပာ႐ုပ္ရွင္ဟာ ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာက သင္ သင္အေဖာ္နဲ႔ ဘယ္လိုစကားေျပာသလဲဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို တစ္ျခားတစ္ေယာက္ထံ ဘယ္လို ထုတ္ေဖာ္ျပသလဲဆိုတာက ျပႆနာပါ။ ” လို႔ဆိုပါတယ္။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို စူးစမ္းၾကည့္ျခင္း။

သင္ဟာ အျပာ႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္ရတာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီလို ၾကည့္တဲ့ အက်င့္ကေန သင္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကို လိုက္နာသင့္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါ။

အျပာဇာတ္ကားေတြကို အတူတကြ ၾကည့္လိုတဲ့ စုံတြဲေတြအေနနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ လိင္စိတ္ခံစားမႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ဘာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလဲဆိုတာရွာေဖြဖို႔လိုပါတယ္။

လုံၿခဳံေရးဟာ ပထမ။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြမွာ အႏၲရာယ္မကင္းတဲ့ လိင္မႈကိစၥေတြကို လုပ္ေနၾကတာဟာ ပုံမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိပ္ယာထဲမွာေတာ့ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ လိင္မႈကိစၥကိုသာျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေၾကး။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားအတြက္ သင္ ပိုက္ဆံ (သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္ အရမ္း အကုန္ခံေနၿပီဆိုရင္ သင့္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာေတြနဲ႔ အလုပ္ျပဳတ္သြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားက စြဲလမ္းေစႏိုင္သလား။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားဟာ ဦးေႏွာက္အေပၚ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ကိုကင္း သုံးစြဲတဲ့ အခါ ျဖစ္ေပၚတဲ့ စြဲလမ္းမႈမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ေရရွည္ၾကည့္ရႈတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အဖြဲ႕လိုက္ လိင္ကိစၥလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လာႏိုင္ၿပီး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကာမသာယာမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ (sadism) ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အျပင္ တိရစာၦန္မ်ားနဲ႔ လိင္စိတ္သာယာတတ္မႈေတြကိုပါ ခံစားခ်င္လာသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။

အရင္ေခတ္ကာလေတြတုန္းကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အျပာ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္လမ္းေတြကို ဖတ္ရႈလိုတယ္ဆိုရင္ အိမ္အျပင္ထြက္ၿပီး ငွားရမ္းၾကည့္ရႈရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူသားေတြရဲ႕ အျပာ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ရႈတဲ့ အက်င့္ကို ကန႔္သတ္ခ်က္တစ္ခုရွိခဲ့ေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ Website ေတြက သန္း ၅၀၀ နဲ႔ အထက္ရွိေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရႈရတာ စြဲလန္းေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ပိုခဲယဥ္းပါတယ္။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကား အလြန္အကြၽံၾကည့္ရႈတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္မွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိပ္ေခတ္မစားေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္ အျပာ႐ုပ္ရွင္ေတြကို Credit card နဲ႔ ၾကည့္ရႈရတဲ့ အတြက္ ပိုက္ဆံကုန္ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုပါ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းေတြ အထိျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အတင္းအက်ပ္ျဖစ္ေနတာလား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကို စြဲေနသလို စြဲလမ္းတာလား။

(Compulsion or Addiction)

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို စြဲလမ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းျခင္းနဲ႔ မူးယစ္ေဆးစြဲသလို စြဲလမ္းျခင္းဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ၂ ခုထဲက တစ္ခု သုံးႏႈန္းရမယ္ဆိုရင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္ျခင္းက ပိုၿပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒီ အသုံးအႏႈန္း ၂ ခုၾကား ကြာျခားခ်က္က သိပ္မႀကီးမားေပမဲ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ေတာ့ ခြဲခြဲျခားျခား သိဖို႔က အေရးႀကီဒပါတယ္။

အေမရိကန္ အင္ဒီယာနာ ျပည္နယ္ ဘလိုမင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ (Bloomington) Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction မွ ေလ့လာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အဲရစ္ ဂ်န္ဆင္ (Erick Janssen) ကေတာ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားစြဲလမ္းေနသူေတြဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲလမ္းေနသူေတြ လို ျပဳမူတတ္ၾကေပမဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲေနသူေတြကို ကုသသလိုေတာ့ ကုသလို႔ မရဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ၾကည့္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း။

အဓိက အားျဖင့္ လူသားေတြ အျပာ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ၾကည့္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၃ ခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕

လက္ေတြ႕ဘဝမွာ အတုယူဖို႔အတြက္ရယ္၊

ကိုယ္နဲ႔ လက္မထပ္ရေသးဘဲ မေမွာက္မွားမိေအာင္ ေရွာင္ရွားဖို႔အတြက္ စိတ္ေျဖတဲ့ အေနနဲ႔ရယ္၊

အာသာေျဖဖို႔အတြက္ရယ္ ၾကည့္ရႈၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူေတြက အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြထဲမွာ လုပ္ေနတဲ့ အရာေတြကို လက္ေတြ႕ဘဝမွာလည္း လုပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျပာကားမ်ားဟာ အိမ္ေထာင္ေရးထဲက ကြက္လပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္က ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို လုံးဝမႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ က်န္တဲ့သူက အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားထဲက ပါးစပ္ျဖင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုသြားၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးမွာေတာ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြက သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ပါဝင္ေနႏိုင္ေပမဲ့ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားက လိင္ဆက္ဆံခ်င္စိတ္ကို နည္းပါးေစႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ သူတို႔ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ပုံစံကို ဖြင့္မေျပာရဲတဲ့ လူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒီလို သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ပုံစံကို သူတို႔ အေဖာ္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေျပာလိုက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ပိုၿပီးသာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထုတ္ေျပာလို႔ မရတဲ့ အေျခအေနေတြလည္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆုံး အတိုင္းအတာကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ ထုတ္ေျပာလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ စဥ္းစားတဲ့ အတြက္ က်န္အိမ္ေထာင္ဖက္က သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပုံစံေတြကို အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားေတြၾကည့္ၿပီး စိတ္ေျဖတတ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေတြ႕ရမ်ားတဲ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကား ၾကည့္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကေတာ့ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖတဲ့အခါမွာ ၾကည့္ရႈတဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာမေျဖခင္နဲ႔ အာသာေျဖေနစဥ္မွာ ၾကည့္ရႈတတ္ၾကပါတယ္။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားဟာစြဲလန္းတတ္ေစရဲ႕လားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ေဆးပညာအသိုင္းအဝိုင္းမွာပါ တစ္စုတစ္စည္းထဲ အတည္မျပဳရေသးပါဘူး။

Ultimate Guide to Adult Videos စာအုပ္ေရးသူနဲ႔ လိင္ပညာေပးေနသူ ဗိုင္အိုလက္ ဘလူး (Violet Blue) ကေတာ့ “ကြၽန္မကေတာ့ အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို စြဲလန္းျခင္းဆိုတာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကေန ကန႔္ကြက္ထားတဲ့ အမူအက်င့္အေနနဲ႔ နာမ္ႏွိမ္ထားတဲ့ နာမည္တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ တစ္ကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းကို ရွက္တတ္ၾကပါတယ္။ ” လို႔ဆိုပါတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြဟာ မိန္းကေလးေတြထက္ အျပာ႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္ၿပီး လိင္စိတ္ ပိုထႂကြတတ္တယ္လို႔ ယူဆထားၾကေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုလည္း အျပာ႐ုပ္ရွင္ကားၾကည့္ၿပီး လိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္တတ္တယ္ လို႔သူမက ဆိုပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။