ထုိင္းကားေမွာက္မႈ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးေသ၊ ၁၂ ဦး အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီလ ၁ဝ ။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အျမန္လမ္းမႀကီး၊ မုိင္တိုင္အမွတ္ ၆၈ အနီးတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လိုက္ပါလာသည့္ ကား တစ္စီး တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၂ ဦး အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမား က်ား ၂ဝ ၊ မ ၁၈ဝ ၊ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၂ဝဝ တို႔မွာ ဧၿပီလ ၉ ရက္၊ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကား ၄ စီးျဖင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ ခ်ာခ်င္ေဆာင္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ထြက္ခြာလာစဥ္ အမ်ိဳးသမီး ၅၁ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ ကားမွာ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၆၈ အနီးတြင္ ကားဘီး ေပါက္ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ ၁၂ ဦးအျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းအနက္ ၅ ဦးမွာ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္ ၃၃ ဦးမွာ အနည္းငယ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို Tak ခရိုင္ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေဆး ကု ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီး Chachoengsao ၿမိဳ႕ရွိ Sukhonavason Co., Ltd. ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လၽွပ္စစ္အပိုပစၥည္းမ်ား ျဖဳတ္သည့္ စက္႐ုံသို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ Golden Royal Mandalay Co., Ltd. မွတစ္ဆင့္ ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ MoU အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ုံးမွ သံအရာရွိ ဦးေအာင္ခင္ျမင့္ႏွင့္ ဦးႏိုင္မင္း သူတို႔က သြားေရာက္ကာ သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ကလည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔အသြား ျမန္မာ အလုပ္သမား ၄၇ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အထြက္ ေတာင္ဆင္းလမ္းတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိဳးသား ၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ျမန္မာအလုပ္သမား၂၀ မီးေလာင္ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက မဲေဆာက္မွဘန္ေကာက္အသြားလမ္းတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားပါေသာ ဗင္ကားႏွင့္ ၁၀ ဘီးထရက္ကားဝင္တိုက္ခဲ့ၿပီး ကားမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ ၁၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကားလမ္းမ်ားသည္ အဓိကလုံၿခံဳေရးစံမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈလည္း ခၽြတ္ယြင္း ခ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယ လူေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး WHO ၏ တုိင္းတာခ်က္အရသိရသည္။

ကုလသမဂၢ၏ က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ WHO ၏ ၂၀၁၅ ကမာၻ႔ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမ်ား လုံၿခံဳေရး အစီရင္ ခံစာတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံက ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးကာလမ္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္ ၁၄၀၅၉ ရွိေၾကာင္း၊ ရာႏႈန္းခ်ၾကည့္လွ်င္ လူတစ္သိန္းလွ်င္ ၃၆ ဒသမ ၂ ဦးႏႈန္းရွိရာ အလားတူႏွစ္အတြင္း တစ္သိန္းလွ်င္ ၇၃ ဒသမ ၄ ဦးႏႈန္းရွိသည့္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ လစ္ဗ်ားက ေသဆုံးမႈႏႈန္းကသာလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံထက္ ေသဆုံးမႈ မ်ားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။