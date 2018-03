တြစ္တာေပၚ၌ လူေျပာအမ်ားဆံုး ရုပ္ရွင္ျဖစ္လာသည့္ Black Panther

စံခ်ိန္အမ်ားအျပားကို အဆက္မျပတ္တင္ရွိေနေသာ စူပါဟီးရိုးရုပ္ရွင္ Black Panther သည္ ယခုအခါတြင္ တြစ္တာေပၚ၌ လူေျပာအမ်ားဆံုးရုပ္ရွင္တစ္ကားအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လူမည္းဒါရိုက္တာ ရိုင္ယန္ကူဂလာ၏ ရံု၀င္ေငြစံခ်ိန္တင္ရရွိထားေသာ Black Panther အေၾကာင္းကို တြစ္တာ ေပၚ၌ တြိစ္လုပ္သည့္အၾကိမ္ေရ စံခ်ိန္တင္ ၃၅ သန္းေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း တြစ္တာက အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Black Panther သည္ တြစ္တာေပၚ၌ လူေျပာအမ်ားဆံုးရုပ္ရွင္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားခဲ့ေသာ Star Wars: The Force Awakens ႏွင့္ The Last Jedi တုိ႔ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး စံခ်ိန္သစ္တင္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့ေသာစေနတနဂၤေႏြပိတ္ရက္တြင္လည္း Blak Panther သည္ ရံု၀င္ေငြအမ်ားအျပားရရွိခဲ့ျပီး Box Office ရံု၀င္ေငြဇယား၌ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့ေသာ Avatar ရုပ္ရွင္ျပီးေနာက္ ရံု၀င္ေငြဇယား၌ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ငါးပတ္ဆက္တိုက္ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ ရုပ္ရွင္တစ္ကားျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

Black Panther ရုပ္ရွင္သည္ အေမရိကန္ျပည္တြင္း၌ ရံု၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၇ သန္းခန္႔ရရွိခဲ့ျပီး တစ္ကမၻာလံုးရံု၀င္ေငြ ၁.၂ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ျပီးျပီျဖစ္သည္။

တြစ္တာ၏ အဆိုအရ Black Panther ရုပ္ရွင္သည္ အေမရိကန္၌ တြိစ္လုပ္သည့္အၾကိမ္ေရအမ်ားဆံုးရွိေသာ ရုပ္ရွင္ျဖစ္ယံုသာမက ျဗိတိန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း တြစ္တာ၌ လူေျပာအမ်ားဆံုးရုပ္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။

Ref: Billboard