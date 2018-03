မၾကာမီတြင္ လက္ထပ္ေတာ့မည့္ မင္းသမီးဟန္ေခ်းအာ

ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသမီးဟန္ေခ်းအာသည္ သူမ၏ခ်စ္သူႏွင့္အတူ မၾကာမီတြင္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သူမ၏ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ Mystic Entertainment က ၄င္းတို႔၏မင္းသမီးသည္ ေတာင္ကိုရီးယားလက္ေရြးစင္ေဘာလံုးသမားေဟာင္း ခ်ာဒူးရီ၏ညီျဖစ္သူ ခ်ာဆီဂ်ီႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ခ်စ္သူ မ်ားအျဖစ္လက္တြဲခဲ့အျပီးတြင္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဟန္ေခ်းအာနဲ႔ ခ်ာဆီဂ်ီတို႔ဟာ တစ္သက္တာေပါင္းဖက္ၾကမယ့္ ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ လာမယ့္ေမလမွာ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ သီးသန္႔မဂၤလာပြဲေလးက်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး သူတုိရဲ႕မိသားစု၀င္မ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟန္ေခ်းအာအေနနဲ႔ မဂၤလာေဆာင္အျပီးမွာလည္း ေအာင္ျမင္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဆုေတာင္းေပးပါတယ္” ဟု ယင္းေအဂ်င္စီက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဟန္ေခ်းအာႏွင္ ့ခ်ာဆီဂ်ီတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လကတည္းက ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ လက္တြဲေနခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဟန္ေခ်းအာသည္ Bridal Mask ႏွင့္ Marry Him If You Dare တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ၾကီးဒရာမာဇတ္လမ္းတြဲ မ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအမ်ားအျပား၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

Ref: Soompi