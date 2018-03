ဂ်ပန္ရွိ ရွင္မိုဒါကီမီးေတာင္ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲ

တိုက်ိဳ၊ မတ္ ၇ ။ ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ရွင္မိုဒါကီမီးေတာင္သည္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲၿပီး မီးခိုးႏွင့္ ျပာမႈန္မ်ား ေကာင္းကင္ထက္ မီတာ ၃၀၀၀ အျမင့္ထိ မႈတ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္မိုးေလ၀သဌာနက ေၾကညာသည္။

က်ဴ႐ႈးကၽြန္းရွိ ယင္းးမီးေတာင္သည္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ အႀကိမ္တစ္ခ်ိဳ႕ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး မီးေတာင္မွ ေခ်ာ္ရည္မ်ားလည္း စီးဆင္းေၾကာင္း ယင္းဌာနက ဆိုသည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဂ်ိမ္းဘြန္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား You Only Live Twice တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ယင္းၿပီးေတာင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ကစ၍ ေပါက္ကြဲမႈငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အျမင့္ ၄၆၆၀ ေပရွိသည့္ ယင္းမီးေတာင္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းကိုလည္း ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားသည္။

မီးေတာင္ေျခ ကီရီရွီးမားၿမိဳ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ျပာမႈန္မ်ား က်ဆင္းေနျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာစည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကရသည္။

မတ္ ၆ ရက္ ေပါက္ကြဲမႈေနာက္ပိုင္း အနီးရွိ ကာဂိုရွီးမားေလဆိပ္မွ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ ၈၀ ခန္႔ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုေသာ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈမ်ား ျပန္လည္ေျပးဆြဲမႈကို မတ္ ၇ ရက္တြင္ စတင္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ငလ်င္ႏွင့္ မီးေတာင္မ်ား ရပ္၀န္းျဖစ္သည့္ ပစိဖိတ္မီးစက္ကြင္းအတြင္း တည္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ကာ မီးေတာင္ရွင္ေပါင္း ၁၁၀ ခန္႔ရွိၿပီး ငလ်င္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားကို ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။