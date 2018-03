အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဂုဏ္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၆ ။ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ခဲ႔ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ယေန႔ မတ္လ၆ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ (၁၀)ခုႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္(၁၀)ခုတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အနည္းငယ္ ဆန္းသလိုျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာႏိုးၾကားလာၾကၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား တိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္ပႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အေလ့အထႏွင့္ တာဝန္ကို ပိုမိုသိရွိၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ အေလ့အက်င့္၊ အဆိုပါ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အားနည္း ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္၍ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း"ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အခြန္ စည္းၾကပ္ႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ဝင္ေငြခြန္ အျမင့္မားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအျဖစ္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ဥကၠ႒ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုခ်ီးျမွင့္ခ႔ဲ႔သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ Diamond Star Co., Ltd၊ Myawaddy Bank Ltd၊ Shwe Taung Development Co., Ltd၊ Myanmar Economic Holding Limited၊ Myawaddy Trading Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Thilawa Special Economic Zone Management Committee၊ Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co., Ltd ႏွင့္ Myanmar Awba Group တို႔ပါဝင္ေနသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Dagon Beverages Co., Ltd၊ Myawaddy Trading Ltd၊ Denko Trading Co., Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Shwe Byain Phyu Co., Ltd၊ International Beverages Trading Co., Ltd၊ Asia Energy Co., Ltd၊ Royal Myawaddy Distillery Group၊ City Mart Holding Co., Ltd ႏွင့္ Regency Material Trading Co., Ltd စသည့္ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေနသည္။