ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုး သတ္မွတ္ေပးမယ့္ TOYOTA AYE AND SONS ရဲ႕ အေကာင္းစား ဝန္ေဆာင္မႈ

TOYOTA AYE AND SONS မွ သတင္းေကာင္းယူေဆာင္လာပါၿပီ။ ေျပာင္းလဲေနတဲ ့ ကားေလာကအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေခါင္းရႈပ္စိတ္ညစ္စရာမလိုေတာ ့ပါဘူး။ “ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း” (Car Assessment Service)လို ့ေခၚတဲ ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္TOYOTAအစဥ္အလာမပ်က္ထိ္န္းသိမ္းထားေသာအဆင့္မီ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို TOYOTA AYE AND SONSမွစတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္မွာပထမဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။

TOYOTA မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကြ်မ္းက်င္စစ္ေဆးသူမွ ဂ်ပန္အပါအ၀င္အာရွအဆင့္မီစစ္ေဆးတဲ ့အတိုင္းသင့္ကားရဲ ့အျပင္ပိုင္း၊ အတြင္းပိုင္း၊ အင္ဂ်င္၊ ဖရိန္ စတာေတြနဲ့ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ကိုအကဲျဖတ္စစ္ေဆးေပးၿပီးသင့္ကားရဲ ့အရည္အေသြးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (Grade) နဲ ့ခန္ ့မွန္းေျခေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း (Market Price) တို ့ကိုသတ္မွတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကားကိုေရာင္းထုတ္ဖို ့စိတ္ကူးရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ ့TOYOTA AYE AND SONSနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ရန္ကုန္မွာရွိေသာကားအေရာင္းစင္တာမ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႕လည္း ကူညီေပးသြားမွာပါ။

ဒီထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ ကားစစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ျမန္မာေငြ (၁၄၀၀၀) က်ပ္သာက်သင့္မွာျဖစ္ၿပီးTOYOTA AYE AND SONSမွေပးအပ္တဲ့ ကားစစ္ေဆးမႈရလာဒ္မွတ္တမ္း (Assessment Result Sheet) နဲ႕အတူ Service Member Card ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။Assessment Result Sheetရရွိထားေသာကားမ်ားကိုျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုတဲ့ Customerမ်ားအေနနဲ႕ Market Price အတိုင္းရရွိၿပီးအခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ TOYOTA AYE AND SONS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအေရာင္းစင္တာမ်ားမွ တဆင့္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ TOYOTA AYE AND SONS Service Member Card ရရွိသြားတဲ့အတြက္လည္းTOYOTA AYE AND SONSရဲ႕ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ Discounts ေတြ ရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ TOYOTA AYE AND SONSရဲ႕ Premium Member Card ရွိၿပီးသားသူေတြအတြက္ကေတာ့ကားစစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ႀကိမ္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ.. ဒါဆိုဘာကိုေစာင့္ေနဦးမွာလဲ။ သင့္ကားကိုစစ္ေဆးဖို႕ အခုပဲေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ ့Link ကို၀င္ေရာက္စာရင္းသြင္းလိုက္ပါေတာ့။ စာရင္းသြင္းပံုသြင္းနည္းအဆင့္ဆင့္(step by step)ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပထမအဆင့္ ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ TOYOTA AYE AND SONS Link ကို ၀င္ပါ။

http://assessment.toyota-myanmar.com/#/login

ဒုတိယအဆင့္ ။ Sign-up and Log-in ျပဳလုပ္ပါ။ (စာရင္းသြင္းၿပီးမိမိအေကာင့္ကုိ ၀င္ေရာက္ပါ။)

တတိယအဆင့္ ။ သင့္ကားအခ်က္အလက္ေတြကိုထည္႕သြင္းၿပီးသင္လာေရာက္ႏိုင္မည့္ေန႕ႏွင့္အခ်ိန္ကိုရက္ခ်ိန္း (appointment) ျပဳလုပ္ပါ။

စတုတၳအဆင့္ ။ သင္ ရယူထားတဲ့ရက္ခ်ိန္းအတိုင္းTOYOTA AYE AND SONSသို႕လာခဲ႕ပါ။

ပဥၥမအဆင့္ ။ စစ္ေဆးခ်ိန္ ၁ နာရီခန္႕ေစာင့္ဆိုင္းျပီး သင့္ကားရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(Grade) နဲ႕ ခန္႕မွန္းေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း(Market Value) ကိုသိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကားခ်စ္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုဘ၀ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

TOYOTA AYE AND SONS

ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း၀န္ေဆာင္မွု (Assessment Service) ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနနဲ႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link မွတဆင္႕ Booking ရက္ခ်ိန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

http://assessment.toyota-myanmar.com/#/login

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက

လိပ္စာ- Toyota Aye and Sons (T.T.A.SCo.,Ltd.)

No. 87(A), ပုလဲကြန္ဒိုအေရွ႕ ,ကမာၻေအးဘုရားလမ္း , ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊

ဖုန္းနံပါတ္ - 09954400950, 09954502206,01-400950,01-502206ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။