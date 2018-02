သံုးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဒရာမာဇာတ္လမ္း၌ သရုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ဟြမ္ဘင္း

နာမည္ေက်ာ္ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသား ဟြမ္ဘင္းသည္ သံုးႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲ၌ ျပန္လည္သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနျပီျဖစ္သည္။

ဟြမ္ဘင္း၏ေအဂ်င္စီက “လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဟြမ္ဘင္းဟာ tvN က ထုတ္လႊင့္မယ့္ ‘Memories of the Alhambra' ဆိုတဲ့ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ဇာတ္ရုပ္ကေန ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ စဥ္းစားေနပါ တယ္။ ဟြမ္ဘင္းဟာ ဒီဇာတ္ကိုလက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ျပီးတာနဲ႔ SBS က ထုတ္လႊင့္တဲ့ Hyde Jekyll, Me ဆိုတဲ့ဇာတ္ကားျပီးေနာက္ ဒါဟာ သူ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္သရုပ္ေဆာင္တဲ့ ဒရာမာဇာတ္လမ္း တြဲျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

“Memories of the Alhambra” ဆိုေသာ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲသည္ စပိန္ႏုိင္ငံ ဂရန္နာဒါျမိဳ႕သို႔ စီးပြားေရး ခရီးစဥ္ႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမွ စီအီးအိုတစ္ဦးႏွင့္ ဟိုတယ္တစ္လံုးကိုဦးစီးေန ေသာ ဂစ္တာသမားေလးတစ္ဦးတို႔၏ တစ္မူထူးျခားေသာ ဇာတ္လမ္းကို ဇာတ္အိမ္တည္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုဇာတ္လမ္းကို Queen In Hyun’s Man ၊ Nine: 9 Times Time Travel ႏွင့္ W ဇာတ္လမ္းတြဲတို႔ကို ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းေဂ်းကြမ္းက ေရးသားထားျပီး အန္ဂ်ီလ္ဟိုက ဒါရိုက္တာအျဖစ္ရိုက္ကူးမည္ျဖစ္သည္။

“Memories of the Alhambra” ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Soompi