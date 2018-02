၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဒရမာဇာတ္လမ္း ျပန္လည္ရိုက္ကူးေတာ့မည့္ ဆိုဂ်ီဆပ္

ေတာင္ကိုရီးယားမွ နာမည္ေက်ာ္၀ါရင့္မင္းသားၾကီး ဆိုဂ်ီဆပ္သည္ ယခုအခါတြင္ ဒရမာဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုဂ်ီဆပ္၏ေအဂ်င္စီက သူတို႔၏မင္းသားသည္ MBC ရုပ္သံလုိင္းမွ ထုတ္လႊင့္မည့္ Terius Behind Me ဆိုေသာ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲ၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္မည္ဟု အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ေအဂ်င္စီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက “ဆိုဂ်ီဆပ္ဟာ MBC မွ ဗုဒၶဟူးနဲ႔ ၾကာသာပေတးေန႔ေတြမွာ ထုတ္လႊင့္ ျပသသြားမယ့္ Terius Behind Me ဆိုတဲ့ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ရိုက္ကူးေရး အခ်ိန္ဇယားေတြကိုေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းဇာတ္လမ္းတြဲကို To the Beautiful You ႏွင့္ Jang Bori is Here တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဒါရိုက္တာ ပါ့ခ္ဆန္းဟြန္းက ရိုက္ကူးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဆိုဂ်ီဆပ္သည္ Oh My Venus ဆိုေသာ ဒရာမာဇာတ္လမ္းထြက္ရွိျပီကတည္းက မည္သည့္ဒရာမာဇာတ္လမ္းမွ လက္ခံရိုက္ကူးျခင္းမရွိေတာ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနျပီး သူသည္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၌သာ အာရံုစိုက္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ သူပါ၀င္ထားသည့္ Battleship Island ဆိုေသာ ရုပ္ရွင္ကို ၂၀၁၇ ဇူလုိင္လက စတင္ ျဖန္႔ခ်ီ ခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ဆိုဂ်ီဆပ္၏ Terius Behind Me ဆိုေသာ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ သို႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

