လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ေအာင္လအန္ဆိုင္းေျပာ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ။ ။ One Championship လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားသြားမည္ဟု မစ္ဒယ္၀ိတ္ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆိုင္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။

One Championship ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Telenor Myanmar တို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ေအာင္လအန္ဆိုင္းႏွင့္ ဖိုးေသာ္တို႔ ၀င္ေရာယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ONE: QUEST FOR GOLD ပြဲစဥ္ႏွင့္ပက္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆို ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကမာၻ႕မစ္ဒယ္၀ိတ္ခ်န္ပီယံရေအာင္ကြ်န္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႕ဆုကိုရရွိတဲ႕အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတ္ာ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလံုးအားေပးတဲ႔အတြက္ ရရွိတာလို႕ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႕ပန္းတိုင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုကဘာလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕၀ိတ္တန္းအေပၚက လိုက္ဟဲဘီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံ ခါးပတ္ကိုရေအာင္ႀကိဳးစားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေအာင္လအန္ဆိုင္းကဆိုသည္။

ကမၻာ့လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္လုပြဲကို လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သု၀ဏၰမိုးလံုေလလံုအားကစားရံုတြင္ျပဳလုပ္သြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေအာင္လအန္ဆိုင္းအေနျဖင့္ မိသားစုနဲ႔ေ၀းၿပီး ၈ပတ္ေလာက္ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ထားရေၾကာင္းလည္းေျပာသည္။

ျမန္မာ့စပါးအံုးဟုေခၚသည့္ One Championship ကမာၻ႕မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆိုင္းႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ အဲလက္ဇန္းဒါး မာခါဒိုတို႕သည့္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ၀မ္းလိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းကမာၻ႕ခ်န္ပီယံရွစ္ အတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အဲလက္ဇန္းဒါးမာခါဒိုက ၄င္း၏ဘ၀တြင္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚပြဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းး အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေအာင္လအန္ဆုိင္းသည္ ျမန္မာ့ကိုယ္ခံပညာအားကစားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆံုး အားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏နာမည္ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ကြက္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့စပါးအံုး ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚခံေနရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။