မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ LNG to Power လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းအား ၃ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ပုသိမ္ ။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေသာင္ယံျမိဳ႕၊ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ LNG to Power လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအား ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေဌးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို ့တိုင္းအတြက္ေတာ့ အၾကီးဆုံးလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္တာပါ၊ စီမံကိန္းျပီးမွာ သုံးႏွစ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့တြန္းမွာပါ။ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကလည္း အမ်ားၾကီးပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ၊၂၀၂၀ မတိုင္ခင္ ျပီးေအာင္လုပ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့တိုင္းက ထြက္တဲ ့လွ်ပ္စစ္ကို လွိဳင္သာယာကိုလည္း ပို႔မယ္ဆို တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ျဖန္ ့ျဖဴးေပးသလိုျဖစ္မွာပါ”ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေဌးကေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္း၏ ၏ ပထမအဆင့္အား ၃၆ လႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ကို ၄၂ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက စုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ ၁၃၉၀ ခန္႔ အား Zhefu & Supreme ကုမၸဏီ က ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၀န္ၾကီးဦး၀င္းေဌးက ေျပာသည္။

မဂၢါဝပ္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ အထိ ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ CCGT စီမံကိန္းအပါအ၀င္ LNG ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ျပီး ထား၀ယ္ ကန္ေပါက္ LNG to Power စီမံကိန္း၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင္ LNG to Power စီမံကိန္း၊ အလုံ LNG to Power စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ Notice to Proceed ေပးအပ္သည့္အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ Horizon Lake View Hotel ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲေနျပီး စက္မႈဇုန္ မ်ားတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀ ခန္႔ သံုးစြဲရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ အေသးစက္မွဳလက္မွဳ SME တိုးတက္ဖို ့လွ်ပ္စစ္လိုတယ္၊ဒီ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္လည္း အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြလည္း တိုးတက္သြားမွာပါ ဟု တိုင္း၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။ လက္ရိွတြင္ ေညာင္တုန္းစက္မႈဇုန္၊ မအူူပင္စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ပုသိမ္စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ တိုင္းအစိုးရမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေန သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အနည္းဆံုးမွာ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသၾကီး ျပီးလွ်င္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးသည္ ဒုတိယအနည္းဆုံးရရွိျခင္းျဖစ္ကာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“တိုင္းေဒသၾကီး ေက်းရြာေတြ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိဖို႔ကို ျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့ကို ေက်းရြာ ၂ ရြာေရြးျပီးေတာ့ မီးလင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ၊အခုက ကုမၸဏီေတြ စမ္းသပ္မွဳေတြ လုပ္ေနပါတယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီးမွာ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိမွဳက အခု ၁၇ ရာႏႈန္းေက်ာ္ အထိ ရွိလာျပီ”ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ စက္မွဳလက္မွုနွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဦး၀င္းေဌးက မဇၥ်ိမသို ့မီးရရွိမႈႏွင့္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္အနည္းဆုံးရရိွေသာျမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ျပီး ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ ့နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၂၀ ၊ငပုေတာျမိဳ ့နယ္တြင္ ၂၀၀၅ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္တြင္၂၁၉၇အိမ္ေထာင္စုတို ့သာ ရရွိထားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ျမိဳ ့တြင္မူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈအေျခအေနမွာ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၄၁၂ စု ရရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။