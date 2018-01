ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေလ့လာမႈ မဟာသင္တန္း မႏၱေလးတကၠသိုလ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေလ့လာမႈ မဟာသင္တန္း (Master of Political Studies=MPolS) ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး မႏၱေလးတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ၊ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေလ့လာမႈ မဟာသင္တန္းကို မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ သုေတသန ခန္းမေဆာင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ MPolS 1st Batch သို႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးပညာ ေလ့လာေနသူ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၃၅ ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရၿပီး၊ သင္တန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္သင္တန္း ျဖစ္ကာ ေအာင္ျမင္ျပီးပါက ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ ပါရဂူဘြဲ႕ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္ (Master of Political Studies=MPolS) သင္တန္းအတြက္ MPolS-111 (Contemporary Politics of Myanmar 1) ၊ MPolS-112 (Contemporary Politics of USA)၊ MPolS-113 (Political Economy)၊ MPolS-114 (Comparative Politics of Southeast Asia)၊ MPolS-115 (Public Policy)၊ MPolS-116 (Political Ideologies & Theories) ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက မႏၱေလး တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸၸႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဌာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အိႏၵိယေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ Mr. Nandan Singh Bhaisora၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သီတာ၀င္း၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခား ဘာသာသင္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမိမိႀကီး၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာန ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသီတာထြန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း နာယက ဦးတင္ေအာင္ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)၊ အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာလွစိုးညြန္႔တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။