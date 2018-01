သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က သတင္းအတုအေယာင္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျပဳလုပ္

ဝါရွင္တန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ။ ။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ၎၏ ပါတီမွ အမတ္တစ္ဦး၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေျပာဆိုသည့္ၾကားက ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ “သတင္းအတုအေယာင္ဆု” ေပးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အရီဇိုးနား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်က္ဖ္ဖလိတ္ခ္က ယင္းေန႔အေစာပိုင္း ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ထရမ့္၏ အဆိုပါ သတင္းအတုအေယာင္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာရွင္ စတာလင္၏ ဥာဥ္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ခြင့္ကို ထိုးႏွက္ျခင္းအျဖစ္ စြပ္စြဲတိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎မတိုင္မီ ရီပတ္ဘရီကန္ပါတီဝင္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဂၽြန္မတ္ကိန္းကလည္း ထရမ့္၏ သတင္းအတုအေယာင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေရးသားတို္က္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းအတုအေယာင္ဆု ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ရီပတ္ဘရီကန္ပါတီဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေဒၚနယ္ထရမ့္က လင့္ခ်ိတ္ၿပီး ၎၏ အသည္းစြဲ လူမႈမီဒီယာ တြစ္တာကေန ျဖန္႔ေဝေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ အဆိုပါ သတင္းအတုအေယာင္ဆု ရရွိသည့္ ထိပ္တန္းဆုရွင္ ဆယ္ဦး ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎က အခြင့္သင့္တိုင္း ေဝဖန္ေနခဲ့သည့္ မီဒီယာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ CNN၊ The New York Times ႏွင့္ The Washington Post မီဒီယာႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။

ထရမ့္၏ ယခုလုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ၏ အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ အမွန္တရားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈျဖစ္ၿပီး မီဒီယာႀကီးမ်ားကို ျပည္သူ႔ရန္သူကဲ့သို႔ ပုံေဖာ္ျခင္းပဲျဖစ္သည္ဟု ဖလိတ္ခ္က ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွစကာ ထရမ့္ႏွင့္ မီဒီယာသည္ ရွားေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ ထရမ့္က ေခတ္မီဒီယာမ်ားသည္ အလြန္အက်င့္ပ်က္ကာ ျခစားေနသည္ဟု ေခၚေဝၚေျပာဆိုထားၿပီး သတင္းပတ္အတန္ၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဆုေပးအပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သတင္းအတုအေယာင္ဆု ရရွိသူမ်ားစာရင္းတြင္ The New York Times မွ သတင္းေဆာင္းပါးရွင္မဟုတ္ဘဲ အေတြးအျမင္ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ ႏိုဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေပါလ္က႐ုမန္းလည္း ပါဝင္သည္။

ေပါလ္အား ၎ေရးသားခဲ့ေသာ ‘ထရမ့္၏ သမိုင္းရက္မ်ားတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳေအာင္ပြဲက စီးပြားေရးလုံးလုံး နာလန္မထႏိုင္မႈ ျဖစ္မည္’ဆိုေသာ လက္ရာအတြက္ သမၼတက ခ်ီးေျမွာက္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။