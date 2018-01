ႏွင္းဆီအၿငိမ့္အဖြဲ႕မွ ႏွင္းဆီမင္းသားမ်ား ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ။ ။ ရခိုင္ေဒသ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ၂ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏွင္းဆီနယ္နိမိတ္ အၿငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ပါ၀င္သည့္ ႏွင္းဆီမင္းသားမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္တြင္ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္၀င္စင္တာ ပရိုမိုးရွင္း ဧရိယာ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွင္းဆီနယ္နိမိတ္ အၿငိမ့္တြင္ လူရႊင္ေတာ္္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေနတိုး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို၊ ထြန္းထြန္း၊ ရဲေလး တို႕မွ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံု အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ပေဟဠိ အစီအစဥ္မ်ား ၊ Bella Cosmetic မွ က်ပ္ငါးေသာင္းတန္ Bella Gift Set မ်ား ၊ အမ်ိဳးသားသံုး မိတ္ကပ္ပစၥည္းမ်ား ၊ အကယ္ဒမီ Set မ်ား အပါအ၀င္ ဆုေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ကို မဲေဖာက္ေပးခဲ့သည္။

ႏွင္းဆီနယ္နိမိတ္ အၿငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစည္းအရံုးမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ႏွင္းဆီရင္ခြင္ လူမႈကူညီေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ၏ ရခုိင္ေဒသ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုအၿငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ လူရႊင္ေတာ္ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေနတိုး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို၊ ထြန္းထြန္း၊ ရဲေလးႏွင့္ မင္းသမီး ဖူးစံု၊ ေမကဗ်ာ၊ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္၊ မိုးယုစံ တို႕မွ ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည္ ျဖစ္သလို တျခား နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ မ်ားမွလည္း ပါ၀င္အားျဖည့္ ကူညီၾကမည္ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္မ်ားကို VIP လက္မွတ္ကို က်ပ္ တစ္သိန္း သတ္မွတ္ထားသလို က်ပ္ ၅ေသာင္း ၊ က်ပ္ ၃ေသာင္း ၊ က်ပ္ တစ္ေသာင္း စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားကာ မန္းသီရိေတးသံသြင္း ၊ ေတာ္ဝင္စင္တာ ၊ A&T မုန္႕တိုက္ ၊ NOBODY (Yankin Center ) ၊ Country Home Cafe & Salon ( Moe Kaung Road , Next to Shwe Kaung HotPot) ၊ ABC Convenience Store ၊ Wai Yan Electronics ႏွင့္ Sony ၊ LG Showroom တို႕တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏွင္းဆီနယ္နိမိတ္ အၿငိမ့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ ႏွင့္ ၂၀ရက္တို႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ ရံု တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Channel 9 ၊ MNTV (FTA) ရုပ္သံလိုင္းတို႕မွ တိုက္ရုိက္ (Live) ထုတ္လႊင့္ ျပသမည္ျဖစ္သည္။