သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အသစ္အတြက္ ထူးထူးျခားျခားျပင္ဆင္ထားသည့္ မီဂန္ထရိန္နာ

နာမည္ၾကီးအေမရိကန္အဆိုေတာ္မေလး မီဂန္ထရိန္နာသည္ သူမ၏သီခ်င္းမ်ားထဲ၌ အျခားနာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခ်ာလီပုသ္၊ ဂၽြန္လဲဂ်န္႔တို႔ႏွင့္တြဲ၍ သီဆိုခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ပရိသတ္ မသိသည့္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္တြဲ၍ သူမ၏သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အသစ္ထဲ၌ သီခ်င္းမ်ားဖန္တီးထား သည္ဟု သိရသည္။

“ကၽြန္မစတူဒီယိုထဲမွာ ကၽြန္မရဲ႕မိသားစုနဲ႔အတူ ေန႔တိုင္းရွိေနပါတယ္” ဟု အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အဆိုေတာ္မ ေလးက Entertainment Weekly သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္မရဲ႕ မိသားစု၀င္အားလံုး အယ္လ္ဘမ္ အသစ္ထဲက သီခ်င္းတိုင္းမွာပါ၀င္သီဆိုထားသလို ကၽြန္မရဲ႕ခင္ပြန္းေလာင္း ဒါလီဆာဘရာကလည္း သီခ်င္းတိုင္း မွာ ပါ၀င္သီဆိုထားပါတယ္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွာဆိုရင္ ကၽြန္မအေဖက စႏၵရားနဲ႔ ေအာ္ဂင္ေတြပါ ၀င္ကူျပီးတီးေပး ထားပါတယ္” ဟု သူမက ဆိုခဲ့သည္။

ထိုအယ္လ္ဘမ္သည္ သူမ၏ သံုးခ်ပ္ေျမာက္ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး ျဖန္႔ခ်ီမည့္ရက္ကိုေတာ့ မေၾကညာရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

All About the Bass သီခ်င္းႏွင့္ စတင္လူသိမ်ားလာသည့္ မီဂန္တရိန္နာသည္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏွင့္ စတင္ျဖတ္သန္းေနျပီျဖစ္သည္။ သူမသည္ Spy Kids ရုပ္ရွင္ၾကယ္ပြင့္ ဆာဘရာႏွင့္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔လက္တြဲခဲ့ အျပီးတြင္ ျပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလက ေစ့စပ္ခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္သူမသည္ Fox ရုပ္သံလုိင္း၏ ေတးဂီတျပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ The Four တြင္ အျခား အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒစ္ဒီ၊ ဒီေဂ်ခါလက္ဒ္၊ ဖာဂီတို႔ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ထားသည္။

