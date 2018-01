လိင္သားေကာင္မ်ားအတြက္ ရပ္တည္မႈ ျပယုဂ္အျဖစ္ အနက္ေရာင္ လႊမ္းသြားတဲ့ ေရႊကမာၻလုံးဆုေပးပြဲ

ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ။ ။ ေရႊကမာၻလုံးဆုေပးပြဲေတြမွာဆုိရင္ ေကာ္ေဇာနီခင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရာင္စုံအေသြးအဆင္စုံ ၀တ္ဆင္ၾကတဲ့ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ အလွေသြးၾကြယ္ဒီဇိုင္းအဆင္အျပင္ေတြ လႊမ္းၿခံဳေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေကာ္ေဇာနီခင္းလမ္းေပၚ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာက တစ္ေရာင္းတည္း၊ အနက္ေရာင္တစ္ေရာင္တည္း လႊမ္းၿခံဳေနပါေတာ့တယ္။

ေဟာလီး၀ုဒ္ရဲ႕ ထိပ္သီးေငြၾကယ္ပြင့္ေတြဟာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာနယ္ပယ္အျပင္ အျခားနယ္ပယ္ေတြက လိင္ေစာ္ကားမႈေတြကို လူေတြ အာ႐ုံစိုက္လာဖို႔ ခုႏွစ္ ေရႊကမာၻလုံးဆုေပးပြဲကို အနက္ေရာင္အ၀တ္အစားေတြ ၀တ္ဆင္လို႔တာ တက္ေရာက္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္က အေမရိကန္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားက Beverlyy Hiliton ဟိုတယ္အေဆာက္အအုံမွာ က်င္းပတဲ့ အထင္ကရ ႐ုပ္ရွင္ဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုျဖစ္တဲ့ ေရႊကမာၻလုံးဆုေပးပြဲကုိ တက္ေရာက္လာသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အနက္ေရာင္သာ ၀တ္ဆင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး အနည္းငယ္သာ အျခားအေရာင္ ၀တ္ၾကတာပါ။

“ဒီ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ ညမွာ ကၽြန္မတို႔အားလုံး တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရပ္တည္တယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြနဲ႔ အလြဲသုံးစားမႈေတြကို ႏႈတ္ပိတ္ေနရသူ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အရပ္က ေယာက္က်ား၊ မိန္းမတိုင္းမဆိုအတြက္ တစ္စည္းတည္း ရပ္တည္တယ္။”ဟု အလြဲသုံးအႏုိင္က်င့္မႈေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ထင္ရွားအမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ Time’s Up လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က တြစ္တာမွာ ေရးသားပါတယ္။

“လူေတြက ခုဆို ပါ၀ါတစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္မႈေတြကို သိလာၿပီ။ ဒီလို အင္အားႀကီးသူ၊ ခ်မ္းသာသူေတြနဲ႔ ပါ၀ါတစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမႈေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ႐ုပ္ရွင္နယ္မွာ အလြဲသုံးျပဳမႈတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အျခားေနရာေတြမွာေရာေပါ့။”ဟု ပြဲတက္လာသူ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးႀကီး Meryl Streep က ေျပာပါတယ္။

အခုႏွစ္ ေရႊကမာၻလုံးဆုေပးပြဲမွာ အေကာင္းဆုံးဒရာမာဇာတ္ကားဆုအျဖစ္ Three Billboards Outside Ebbing,Missouri၊ အေကာင္းဆုံး ဒါ႐ုိက္တာဆုအျဖစ္ The Shape of Water မွ Guillermo del Toro၊ အေကာင္းဆုံးမင္းသားဆု အျဖစ္ Garkest Hour မွ Gary Oldman ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးမင္းသမီးဆုအျဖစ္ Three Billboards Outside Ebbing,Missouri မွ Frances McDormand တို႔က အသီးသီး ရရွိခဲ့ပါတယ္။