ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူ ၃ ဦး ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ ႏွစ္ပတ္ယူ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ။ ။ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နာတြင္ ဟာသဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားလာသူ ရဲေထြးေအာင္(ခ) ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူ ၃ ဦးအား ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီ၊ သကၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ ၂ ပတ္ယူခဲ့သည္။

“ ဒီေန႔ ဒီဖမ္းထားတဲ့ ၃ ဦးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ရမန္ ယူတာေပါ့။ ႐ုံးခ်ိန္းကိုေတာ့ လာမယ့္ ၁၈ ေန႔ကို ျပန္ခ်ိန္းလိုက္တယ္”ဟု သုဝဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။

ေသဆံုးသူ ေအာင္ရဲေထြးအား ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ)သားႀကီး၊ ေက်ာ္ေဇာဟန္(ခ) ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္(ခ) ေအာင္ေလးဆိုသူတို႔ကို ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔ မိဘမ်ားက သကၤန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သုဝဏၰ နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ)သားႀကီး၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းေန ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ) ေအာင္ေလး ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေနေက်ာ္ေဇာ္ဟန္(ခ) ေက်ာ္ေဇာ္တုိ႔ အတူ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၎တုိ႔ (၃)ဦးမွာ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔နံနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က The One Entertainment ဝင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ The Space ပါတီပြဲသုိ႕ ေရာက္ရွိစဥ္ VVIP စင္ေပၚ၌ ကခုန္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားမွာ ယခင္က ခုိက္ရန္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ေဒါသျဖစ္ကာ စင္ေပၚသုိ႔ တက္၍ ၎ တုိ႔သုံးဦးမွ ဝုိင္းဝန္းထုိးႀကိတ္ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ေၾကာက္ခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါအမ်ိဳးသားမွာ လဲက်သြားေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က The One Entertainment ဝင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီပြဲတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ ပြားခဲ့ရာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မပြင့္ေကခုိင္ (ခ) ပုိးပုိး၏ ေျပာျပခ်က္အရ နံနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္က ၎ႏွင့္အတူ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သုဝဏၰရွိ The One Entertainment ဝင္းသုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယခင္က ရဲေထြးေအာင္(ခ) ေအာင္ရဲေထြးႏွင့္ ခုိက္ရနျ္ဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အမည္မသိအမ်ိဳးသားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ဝုိင္းဝန္းထုိးႀကိတ္ခဲ့ၾက သျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရဲေထြးေအာင္ (ခ) ေအာင္ရဲေထြးသည္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ရာမွ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္၊ ၂ နာရီ၊ ၃၅ အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ)သားႀကီးအပါအဝင္ ၃ ဦးအား သုဝဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ- ၃ဝ၂/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ ရဲေထြးေအာင္(ခ)ေအာင္ရဲေထြးသည္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရိွျပီး ဟာသဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ လူသိမ်ားလာရာမွ လက္ရိွတြင္ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားပါ ရိုက္ကူးေနေသာသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။