သမိုင္းေႀကာင္းကို ထင္ဟပ္ျပသည့္ ရုပ္ရွင္မ်ား လိုအပ္ေနဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆို

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ။ ။ လူထုႏွင့္ သမိုင္းေႀကာင္းကို အေကာင္းဆံုးထင္ဟပ္ျပေနသည့္ ရုပ္ရွင္မ်ဳိး လိုအပ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၀ကၤဘာလမ္းရွိ MMPO Cinema (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး) ရုပ္ရွင္ရံု၌ ျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပပြဲ တြင္ ေျပာသည္။

"လူထုအတြက္ လူထုကို အက်ဳိးျပဳမယ့္ ရုပ္ရွင္ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာ လူထုအတြက္ အေစခံေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူဆိုးအတြက္ေတာ့ လူဆိုးထိန္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ အေစခံေကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ယင္း ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစည္းအရံုး ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဟန္အီ ရုပ္သံသမိုင္းေဖာင္ေဒရွင္းတို႔မွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီ တြင္ အိုင္ယာလန္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေခါင္းေဆာင္ မိုက္ကယ္ေကာလင္းစ္ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ Michael Collins အမည္ရိွ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႏွင့္ ညေန ၅ နာရီတြင္ သူလွ်ိဳ (The age of shadows) အမည္ရွိ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ဗီယက္နမ္ ဟိုခ်ီမင္း လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ The Prophecy အမည္ရိွဇာတ္ကားႏွင့္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ ဂ်ပန္စစ္သားတို႔၏ လိင္ကြ်န္အျဖစ္ အသံုးျပဳခံရျခင္း ခံရသည့္ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ Spirits Homecoming အမည္ရိွ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။