Billboard ၏ အေကာင္းဆံုးအယ္လ္ဘမ္ဇယား၌ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ရန္တစ္ေျပးေနသည့္ အမ္မီနမ္၏ Revial

လာမည့္အပတ္တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ Billboard ၏ အေကာင္းဆံုးအယ္လ္ဘမ္ ၂၀၀ ဇယား၌ နာမည္ေက်ာ္ ရက္ပ္အဆိုေတာ္အမ္မီနမ္၏ အယ္လ္ဘမ္အသစ္ Revival သည္ နံပါတ္တစ္ေနရာမွဦးေဆာင္ရန္ ေရပန္းစား ေနေၾကာင္း ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းသူမ်ားက ေဟာကိန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ျဖန္႔ခ်ီထားခဲ့ေသာ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ားစြာ ပါ၀င္သီဆိုေပး ထားသည့္ အမ္မီနမ္၏ Revival သည္ တစ္ပတ္အတြင္း အခ်ပ္ေရ ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔ အနည္းဆံုးေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

Billboard အေကာင္းဆံုး အယ္လ္ဘမ္ ၂၀၀ ဇယားအား ေရတြက္ပံုမွာ အယ္လ္ဘမ္ေရာင္းခ်ရမႈမ်ား၊ သီခ်င္း ေရာင္းခ်ရမႈအၾကိမ္ေရ ( သီခ်င္းဆယ္ပုဒ္မွာ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ညီမွ်) ၊ အင္တာနက္မွ သီခ်င္းနားဆင္မႈ အၾကိမ္ေရ ( နားဆင္မႈအၾကိမ္ ၁၅၀၀ မွာ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ညီမွ်) တို႔အား တြက္ခ်က္၍ အဆင့္သတ္ မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ္မီနမ္၏ အယ္လ္ဘမ္ေရာင္းခ်ရမႈကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ျပဳစုထားေသာ Billboard ၏ စာရင္းကို လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရသည္။

Revival သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိထားခဲ့သည့္ ပထမအပတ္အတြင္း အခ်ပ္ေရ ၇၉၂၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ရသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာ The Marshall Mathers LP 2 ျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာသည့္ အမ္မီနမ္၏ အယ္လ္ဘမ္အသစ္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည္။

Billboard ၏ အေကာင္းဆံုးအယ္လ္ဘမ္ ၂၀၀ ဇယား၌ နံပါတ္တစ္ေနရာမွ ရပ္တည္ခဲ့ဖူးေသာ အမ္မီနမ္၏ အယ္လ္ဘမ္မ်ားမွာ Recovery (2010)၊ Relapse (2009)၊ Curtain Cal: The Hits (2005)၊ The Eminem Show (2002)၊ The Marshall Mathers LP 2 (2013) ႏွင့္ The Marshall Mathers LP(2000) တို႔ျဖစ္ၾက သည္။ ဇယား၏နံပါတ္တစ္ေနရာႏွင့္ လြဲခဲ့ဖူးသည့္ အမ္မီနမ္၏ တစ္ခုတည္းေသာအယ္လ္ဘမ္မွာ ဇယားနံပါတ္ ၂ ေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ The Slim Shady LP(1999) ျဖစ္သည္။

