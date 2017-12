ဒုကၡသည္တို႔ကို ကူညီအားေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း (အင္တာဗ်ဴး)

ခရစ္စမတ္ကာလတြင္ ပဲြေတာ္က်င္းပၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား သံုးေဆာင္ေရး ဆိုသည္မွာ ဒုကၡသည္တိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤအေျခအေနတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနသူမ်ားကို ခရစ္စမတ္ကာလ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးႏိုင္ၾကရန္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္က စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။

တပ္မေတာ္က KIA/KIO အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ သူပုန္အဖဲြ႔တခ်ဳိ႕ႏွင့္ တိုက္ပဲြ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားရာမွ အရပ္သားအမ်ားအျပား ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ၾကရၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ကုိယ္ဆင္းရဲျဖစ္ေနၾကရသည္။

သတင္းေထာက္ ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိက ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာကို မၾကာေသးမီက ေတြ႔ဆံုစဥ္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးေသာျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူတို႔အေၾကာင္း ေမးျမန္းထားသည္။

ေမး။ ။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ဒုကၡသည္နဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္း သံုးေသာင္း ပတ္လည္မွာ ရွိေနတယ္။ စခန္းကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ တရားဝင္ အမည္ေပါက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရတာ ၁၆၇ ခု ရွိေနတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ … ဥပမာ ပေလာင္ေတြဆိုရင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ရင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို သြားလိုက္တယ္၊ တစ္လေက်ာ္ေလာက္ ေနတယ္၊ ၿပီးရင္ ရြာကို ျပန္သြားလိုက္တယ္။ (တုိက္ပဲြ) ေနာက္တစ္ခါျပန္ျဖစ္ရင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ျပန္သြားတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒုကၡသည္ စခန္းအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရ၊ ပံ့ပိုးမႈကလည္း မရဘူးေပါ့။

ေမး။ ။ ဒုကၡသည္စခန္းေတြရဲ႕ အဓိက လိုအပ္ခ်က္က ဘာလဲ။

ေျဖ။ ။ လိုအပ္ခ်က္ကအစံု ျဖစ္သြားၿပီ။ နံပတ္တစ္ကေတာ့ အစားအစာ ရိကၡာေပါ့။ အရင္က တစ္လလံုးမွာ ဟင္းဖိုး တစ္ေယာက္ကို ကိုးေထာင္ေလာက္ရတယ္၊ အခုဆိုရင္ (အဲဒီႏႈန္းထား) မရေတာ့ဘူး။ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြနဲ႔ ၆ဝ အထက္ လူႀကီးေတြပဲ ရေတာ့တယ္၊ ၾကားမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူေတြကေတာ့ ဟင္းဖိုးကို မရွိဘူး ျဖစ္သြားတယ္။

ဆန္ဆိုရင္လည္း အရင္တုန္းက တစ္ေယာက္ ၆ျပည္ႏႈန္း ေပးတယ္။ အခု မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ေနရာ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ဝိုင္းေမာ္၊ မိုးေမာက္ … ဒီေလးၿမိဳ႕မွာက ဆန္ဆိုရင္ ပံုမွန္ နီးပါး (ေထာက္ပံ့တယ္)၊ ျပတ္သြားတဲ့လေတာ့ မရွိဘူး၊ (ေထာက္ပံ့မႈ) နည္းတာမ်ားတာပဲ ရွိတယ္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္း နာမည္ေပါက္မရွိတဲ့ေနရာမွာဆိုရင္ေတာ့ မရေတာ့ဘူး။ မရတဲ့ အခါမွာ ဒီဒုကၡသည္ေတြက ရရာ အလုပ္ဝင္လုပ္လာတာက ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ ဗန္းေမာ္ဆိုရင္ အျခားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးက မရွိဘူး။ မရွိတဲ့ အခါမွာ ေစ်းမွာကုန္ထမ္းတာက စၿပီး ေဆးရံုမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ၊ လမ္းခင္းတာေတြက စၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကဝင္ လုပ္တယ္။ အဲဒီအခါ ၿမိဳ႕မွာ အရင္ကတည္းက ရွိၿပီးသားလူေတြကို သူတို႔ေတြက လာၿပီးေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္လာၾကသလိုျဖစ္ေနတယ္။

ေမး။ ။ စခန္းထဲက ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြကို ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈမရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ကေလးေတြကိုလာၿပီး ထိခိုက္တယ္။ မိဘေတြ အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့အခါ၊ ဒီကေလးေတြကိုု ေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူမရွိတဲ့အခါ ကေလးေတြ အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြက ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိဘေတြနဲ႔ အတူ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။

ကြ်န္မတို႔ ေအာက္တိုဘာမွာ အကဲျဖတ္တယ္။ ေက်ာင္းလာအပ္တဲ့ဦးေရက မႏွစ္ကထက္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလ်ာ့ေနတယ္။ ေအာက္တိုဘာလမွာ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်ာင္းျပန္ထြက္ေသးတယ္၊ ႏွစ္ကုန္တဲ့အထိ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က်န္မလဲ။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုးဝကို က်သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စာအုပ္ ေဝမယ္လို႔ေျပာရင္ေတာင္မွ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာ သြားေဝရင္ ကေလးေတြက စခန္းမွာ မရွိဘူး၊ ရရာ အလုပ္ကို လုပ္ေနၾကရတယ္။ စားဖို႔က ပံုမွန္ မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာ။

တစ္ႏွစ္လံုးေနမွ အေႏြးထည္တစ္ထည္၊ ေက်ာင္းစိမ္းတစ္ထည္ မဝယ္ႏိုင္ဘူး။ တစ္ႏွစ္လံုး ေနလို႔မွ အသားဟင္းတစ္ခြက္ မစားရတဲ့ ကေလးမ်ိဳးေတြေတာင္မွ ရွိေနတယ္။ အဲဒီလိုကေလးေတြက ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ရရာအလုပ္ လုပ္ရသလို၊ ဂိုဏ္းလိုမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ တစ္ခါတစ္ခါ ဆိုင္ကယ္လုတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးမွာ ဒီလိုကေလးမ်ိဳးေတြ ပါလာတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ၿမိဳ႕ေနလူထုကလည္း မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။

ပိုဆိုးတာက တစ္ခါတစ္ေလမွာ သူတို႔က လူအုပ္စုႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ နဂိုရြာသားေတြက ထင္းအတြက္ ဆိုရင္ သူတုိ႔ေတာနဲ႔ သူတို႔ (အဆင္ေျပတယ္)။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူအုပ္ႀကီး ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ေတာေတြက တစ္ခါတည္း ရွင္းသြားတယ္၊ ထင္းမီးက တအားသံုးရတာ။ ၾကာေတာ့ ထင္းေခြတာ၊ ကြန္ပစ္တာနဲ႔ေတာင္မွ ရြာသားနဲ႔ စခန္းကလူေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာႏုိင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒါကေဒသအလိုက္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ႏွစ္ကုန္မွာ ေကာက္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္အရ ၃၆၇ ရြာ စာရင္း ရပါတယ္။ အဲဒီ စာရင္းထဲမွာ တခ်ိဳ႕ရြာေတြက လံုးဝဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့ ရြာမ်ိဳးေတြ။ ဒီရြာေတြကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္သြားတာေပါ့၊ တခ်ိဳ႕ရြာေတြကေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျပန္လာလို႔ မရေတာ့တဲ့ ရြာမ်ိဳးေတြ။ နဂိုကတည္းက ေက်းရြာ အေဆာက္အဦေတြက သစ္ေတြ၊ ဝါးေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး လူမေနတာၾကာတာေၾကာင့္ လံုးဝပ်က္စီးသြားတာမ်ိဳးေပါ့။ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရြာေတြက လူျပန္လာမေနလို႔ရတဲ့ ရြာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ဆိုရင္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္က နမ္ဆမ္ရမ္လို ရြာေတြဆိုရင္ အစိုးရက ျပန္ေနပါဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ေတာင္ ျပန္လာေနဖို႔ခက္တယ္။ ေအာက္မွာ မိုင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိေနၿပီလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ခုခ်ိန္ဆို လိေမၼာ္သီး တအား ေပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မခူးရဲဘူး။ မိုင္းနင္းမိမွာ ေၾကာက္ေနရတယ္။

ေမး။ ။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲ စခန္းဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။

ေျဖ။ ။ လူဦးေရနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာက ပိုမ်ားပါတယ္။ စခန္းအေရအတြက္ကေတာ့ နည္းတယ္။ KIOဘက္မွာ ရိွတဲ့ စခန္းေတြကို ဒီဘက္ကေနေထာက္ပံ့ဖို႔ ခြဲတမ္းရွိတယ္ဆိုရင္ ေတာင္မွ တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳမႈမရွိတဲ့ အခါမွာ (ကူညီေရးယာဥ္တန္း) ထြက္လို႔မရဘူးေပါ့။ အဲဒီလို ထြက္လို႔မရတာ ၂ဝ၁၆ စက္ တင္ဘာလ ကတည္းက စတာ။ ခုဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ေတာင္ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။

ေမး။ ။ မတရားအသင္းဆက္သြယ္တဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ဖမ္းဆီးခံရတာေတြရွိေနပါတယ္။ KIO နယ္ထဲက ဒုကၡသည္စခန္းေတြအေရး လုပ္ကိုင္ရာမွာ စိတ္မပူဘူးလား။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မတို႔ အမ်ားႀကီး စိတ္ပူရပါတယ္။ ကြ်န္မ တစ္ေယာက္တည္းတင္ မကဘူး၊ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့လူေတြ အားလံုးအတြက္ စိတ္ပူမိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခု ဒီ ခရစ္စမတ္ရာသီဆိုရင္ ကေလးေတြအားလံုး စခန္းေတြကို လွည့္ၿပီးေတာ့ သီခ်င္းဆိုၾကတယ္၊ သူတို႔အတြက္ပါ စိတ္ပူရတယ္။ လုပ္မယ္ဆိုလုပ္လို႔ရတယ္။ ဖမ္းခ်င္လည္း ဖမ္းလို႔ရတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရွိတယ္။

ေမး။ ။ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္က ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ခရစ္စမတ္အစားအစာ အလွဴခံေနတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မတို႔လုပ္တာဆိုရင္ ဒါ တတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီေပါ့။ ကခ်င္ေတြ အားလံုးနီးပါးက ခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ခရစ္စမတ္ ပြဲေတာ္လုပ္တဲ့ အခါမွာ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာက တစ္ေယာက္ေယာက္က အလႈေပးရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္ရာ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုခုက ေပးႏုိင္ရင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း က်င္းပလို႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕စခန္းေတြက လံုးဝမရွိတဲ့ အခါမွာ ဘုရားရွိခိုးတာေလးပဲ လုပ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါက သူတို႔ကို စိတ္ဓာတ္က်ေစတယ္။ သူတို႔ မူလရြာမွာတုန္းက ကြ်ဲ၊ ႏြား ေပၚၿပီးေတာ့ တစ္ရြာလံုး စုေပါင္းခရစ္စမတ္ ဆိုၿပီးလုပ္၊ ဒီမွာ ဘာဆိုဘာမွမရွိတဲ့ဟာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်ေစတယ္။ သူတို႔ကို သတိရတဲ့လူေတြ ရွိေသးတယ္ဆိုတာ ျပႏုိင္ဖို႔ ဒါဟာ အခြင့္အလမ္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ခရစ္စမတ္အစားအစာကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေပးပို႔သြားမွာလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မတို႔က ေငြသားပဲ ပို႔လိုက္တယ္။ စခန္းေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဘံုရန္ပံုေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိေသးတယ္ဆိုတဲ့ စခန္းေတြကိုေတာ့ ဦးစားမေပးဘူး၊ အေဝးဆံုး အလိုအပ္ဆံုး စခန္းေတြကို ဦးစားေပးလိုက္တယ္။ ဟိုမွာ ဘယ္ဟာကို ဘာအတြက္ သံုးစြဲတယ္ဆိုတဲ့ ေငြရွင္းတမ္း ကြ်န္မတုိ႔ကို ျပန္လႊဲေပး။ အဲဒီ လိုပံုစံမ်ိဳး လုပ္လိုက္တယ္။

စစ္ေဘးေရွာင္တစ္ဦး အတြက္ ထမင္းတစ္နပ္စာ က်ပ္ ၁,ဝဝဝ သုိ႔မဟုတ္ ၁ ေဒၚလာ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

လွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕

ေဖာ္ျပထားေသာ ဘဏ္စရင္းသို႔အလွဴေငြလႊဲေပးျခင္း၊

ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္သို႔ဆက္သြယ္ျခင္း။

ဆက္သြယ္ရန္။ Concern, Care and Contribute to IDPs NOW

လိပ္စာ။ အမွတ္ ၂၂၊ ၃လႊာ၊ ၾကံခင္းလမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

အီးေမးလ္။ [email protected]

Phone:+95 94211 16 714, 09 2562 40 990, 09 2500 82 779, 09 9723 43 050

Bank:AYA Bank

Number: 014 420 201 001 0523

Holder’s name: Daw Zin Zin Kyaw + 1