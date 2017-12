ျမန္မာ့စီးပြားေရး နာမက်န္းျဖစ္ေန၊ လာအိုကို မီဖို႔ေတာင္ မလြယ္ဟု ဦးျမင့္ေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္သည္မ်ားပါဝင္သည့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ညီလာခံကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔မ်ားမွာ က်င္းပရာ၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးအႀကံေပးလည္းျဖစ္ သမၼတ (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ခဲ့သူ ဦးျမင့္လည္း ဒီညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္အမွာစကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြင့္အမွာစကားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ထားၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္ရဲ႕အမွာစကားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနဟာ နာမက်န္းျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၂၀ မွာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ လာအိုႏုိင္ငံကိုပင္ မီေအာင္လုိက္ႏုိင္ဖို႔ အလားအလာ နည္းေနတယ္လို႔ ဦးျမင့္က သံုးသပ္ပါတယ္။ “လက္ရွိအစိုးရရဲ့ က်န္ေနတဲ့ သက္တမ္းကာလအတြင္းမွာ လာအိုႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ေတာင္ အလားအလာနည္းေနပါတယ္” လို႔ ဦးျမင့္က ဆိုပါတယ္။

ဒီလို နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနကို ကုသဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာလိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုၿပီး “မဟာဗ်ဴဟာကို္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္” ဆိုၿပီး အပိုင္း ၇ ပိုင္းပါတဲ့ မူေဘာင္မ်ားကို ဦးျမင့္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တာမ်ားကို အျပည့္အစံု ေဖၚျပအပ္ပါတယ္။

အဖြင့္အမွာစကား - ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေန၊

လက္ရွိအေျခအေနကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား[1]

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ား၊ အထူးဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားနဲ႔တစ္ကြ တက္ေရာက္လာသူမ်ားခင္ဗ်ား။

အခုလို အေရးပါတဲ့ညီလာခံႀကီးမွာ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ကို ဒီမွာေျပာေပးဖို႔ အတိအက် ေတာင္းဆိုလာတာကေတာ့ အမွာစကားေခါင္းစဥ္မွာပါတဲ့ အတိုင္းပါပဲ - “ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေန၊ ယင္းအေျခအေနကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား” ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေခါင္းစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဒီေန႔ အေရးတႀကီးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီးပါ။ လက္ရွိ စီးပြားေရး အေျခအေနက သိပ္မေကာင္းဘူးဆိုတာကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ားလက္ခံထားၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆမိ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာမလားလို႔ စိုးရိမ္မႈေတြလည္းမ်ားလာေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အမွာစကားထဲမွာ စီးပြားေရးအေျခအေန ဘာေၾကာင့္အားမေကာင္းရသလဲနဲ႕ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို အဓိကေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ခုလိုေဆြးေႏြးရာမွာ စီးပြားေရးပညာရွင္ Ashok V. Desai ရဲ႕ အိႏၵိယအစိုးရအႀကံေပးအျဖစ္ ကာလတို လုပ္ခဲ့စဥ္က ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“စီးပြားေရးအႀကံေပးတစ္ဦးရဲ့တာဝန္က အရွိကိုအရွိအတိုင္းတင္ျပရန္ႏွင့္ သူမွန္တယ္ထင္တာကို အႀကံ ေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရရဲ့ အေျခခံသဘာဝက မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္း ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ သို႔ေသာ္အရိွကိုအရွိအတိုင္း ေျပာလိုက္ျခင္းျဖင့္အတိုက္အခံေတြအတြက္ က်ည္ဆံကမ္းေပး လိုက္သလိုျဖစ္သြား ရင္ သစၥာေဖာက္ရာက်သြားႏိုင္သလို၊ အစိုးရမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာကို လုပ္သင့္တယ္လို႔ သြားအႀကံေပးလိုက္မိရင္ လည္း အစိုးရမွာစြမ္းေဆာင္ရည္မရွိဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ေပါက္ သြားေစႏိုင္ပါတယ္။[2]

ဒီအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးအေပၚမွာ ထိုက္သင့္တဲ့အေလးေပးမႈေတြ မရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးဟာ ေကာင္းေကာင္းမလည္ပတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆခ်က္ေတြရွိလာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္၍ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံရဲ့အေတြ႔အႀကံဳဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူျဖစ္တဲ့ ပါေမာကၡ Widjojo က ဒါနဲ႔ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စီးပြားေရးဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့တာကို ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးအေပၚ အေလးေပးသင့္သေလာက္ မေပးၾကေသးပါဘူး။ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရး အေျခခံဥပေဒသေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေလ့မရွိခဲ့ၾကပါ။ ခုလို စီးပြားေရး ဥပေဒသေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈတာမ်ိဳးက လက္ေတြ႕မဆန္တဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာ က စီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အမွာစကားေတြ ေခၽြေန႐ံု၊ အခမ္းအနားႀကီးေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးေတြ က်င္းပေန႐ံု သက္သက္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိထားဖို႔ပါ။ ဒီစီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လက္ေတြ႔က်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ အတိအက်ေတြပါ ရွိလာဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။[3]

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာေၾကာင့္ အာ႐ံုေနာက္သြားႏိုင္တာကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးက ဆက္စပ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ခဏေဘးဖယ္ထားသင့္ပါတယ္။[4]

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ ဒီစကားလံုးေတြနဲ႔ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားအေတြ႔အႀကံဳ ကို ထည့္စဥ္းစားၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးရဲ့လက္ရွိအေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကမာၻေပၚ မွာအရွိန္အ၀ါအႀကီးဆံုးကိန္းဂဏန္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ီဒီပီကို ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။[5]

ဒီကိန္းဂဏန္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္လာခဲ့တာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ီဒီပီဂဏန္း (၂) လံုးျဖင့္ တက္လာပံုကို စိတ္၀င္စားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ အခုလို ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္မားတဲ့အေပၚ မယံုၾကည္ခဲ့ၾက ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) နဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) တို႔ရဲ့ တရားဝင္ အစီရင္ခံစာ ေတြမွာလည္း ဒီ ဂ်ီဒီပီ ကိန္းဂဏန္းေတြကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲ့ဒိအခ်ိ္န္က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ စီးပြားေရးကမာၻ (၂) ခု တည္ရွိေနခဲ့တယ္လို႔ သံသယပြားစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻတစ္ခုကေတာ့ လူေတြရွိေနတဲ့ တကယ့္ လက္ေတြ႔ကမာၻႀကီးပါ။ ေနာက္ကမာၻတစ္ခုကေတာ့ အစိုးရအစီရင္ခံစာေတြထဲမွာ တည္ရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ကမာၻပါ။ ဒီ ကမာၻႏွစ္ခုကို အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ေပးဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ဖို႔က အလြန္လိုအပ္တယ္လို႔ ခံယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံတိုးတက္မႈရဲ့ အေျခခံ သေဘာတရားေတြျဖစ္တဲ့ သာတူညီမွ်ေသာ (Equitable)၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ (Sustainable) နဲ႔ အားလံုးခံစား ခြင့္ရွိေသာ တိုးတက္မႈ (Inclusive Growth) အေပၚ နားလည္ယံုၾကည္ဖို႔ ခက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤစီးပြားကမာၻ (၂) ခုအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥမွာ ေအာင္ျမင္မႈအသင့္အတင့္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ကာလ ပထမ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း လ်ာထားခ်က္ကို ၁၀.၅% အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ၇.၇% ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။[7]

ဒီစီမံကိန္းရဲ. ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘ႑ာႏွစ္၂၀၁၁-၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၂-၁၃ ေတြအတြက္ ၆.၀% ႏွင့္ ၆.၃% အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့တာ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ယခင္ျမင့္မားခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ပို္၍လက္ေတြ႔ၾကပါတယ္။ ထို႔ျပင္ (ADB) ရဲ့ ထိုႏွစ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းျဖစ္တဲ့ ၆.၁% နဲ႔ ၆.၇% ေတြနဲ႔လည္း ပုိမုိကိုက္ညီမႈ ရွိေနပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကာလ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္းေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) စာမ်က္ႏွာ (၁၂) ဇယား (၃) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးကမာၻႏွစ္ခုအၾကားမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးက႑ကအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေလာက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမရွိခဲ့ပါ။ ျပည္တြင္းျပည္ပကလည္း သိသိသာသာအာ႐ံုစိုက္မႈေတြ မရွိခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရး စာတန္းေတြျပဳစုရတဲ့ သုေတသီအတြက္ကေတာ့မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိခဲ့ပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ ယခင္အစိုးရေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ဘယ္လို ရလဒ္ေတြျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားတင္ျပပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကုိ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လိုလားခ်က္ေတြကို အၿမဲေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ (၁၂) က ဇယား (၄) မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ပ်မ္းမွ်အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (Per Capita GDP) ကို အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးနဲ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ကာလတုန္း က တစ္ဦးခ်င္း (ဂ်ီဒီပီ) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၃.၂ ရွိခဲ့ၿပီး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာက္ဆံုးမွာရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ တက္သြားခဲ့ ပါတယ္။ ပထမ (၅) ႏွစ္ စီမံကိိန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္အထိ အဲ့ဒီအဆင့္ကိုဆက္ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္တဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္မကြာဟတဲ့ ဂ်ီဒီပီ အဆင့္ အတန္းကိုရရွိဖို႔ အလားအလာ ဘယ္လိုရွိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။[8]

ဒီလိုမွီဖုိ႔ဆိုရင္ ပထမလုပ္ရမွာက အခုအဆင့္ကေန အေပၚတစ္ဆင့္ထပ္တက္ႏိုင္ဖို႔ လာအိုႏိုင္ငံကို အမီွလိုက္္ ေက်ာ္တက္ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၁၆-၁၇ ကေန ၂၀၂၀-၂၁ အထိ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ခုလိုျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ အလားအလာ ဘယ္လိုရွိေနပါလဲ။ စာမ်က္ႏွာ (၁၀) က ဇယား (၅) မွာ ဒီအတြက္ အေျဖေပးထားပါတယ္။ ဒီဇယားထဲမွာ IMF က ကၽြန္ေတာ္တို႔ တဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ ကို ၂၀၂၀-၂၁ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၈၃၂ ေဒၚလာ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပမာဏဟာ လာအိုႏိုင္ငံ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တံုးက ရွိခဲ့တဲ့ တဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၁၅၉ ေဒၚလာထက္ နည္းေနၿပီးသားျဖစ္တာကို ဇယား (၄) မွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပင္ လာအိုႏိုင္ငံရဲ့ တဦးခ်င္း ဝင္ေငြကလည္း ၂၀၂၀-၂၁ ခုႏွစ္မွာ (၅) ႏွစ္တာအတြင္း ဆက္တက္ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရရဲ့ က်န္ေနတဲ့ သက္တမ္းကာလအတြင္းမွာ လာအိုႏိုင္ငံကို အမီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ေတာင္ အလားအလာနည္းေနပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကိန္းဂဏန္းစီးပြားေရးကမၻာထဲမွာ လက္ရွိဘယ္အေနအထားမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိအေရးႀကီးတာက လက္ေတြ႔ကမာၻထဲက လူထုရဲ႕လက္ရွိအေနအထားက ဘယ္လုိရွိေနလဲ ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါသိပ္မခက္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခု ေစ်းထဲသြားၿပီး ေန႔စဥ္ ေစ်းဝယ္သူေတြ၊ ေစ်းေရာင္းသူေတြ မိသားစု ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကီးမားစြာ ႐ုန္းကန္ေနရတာကို ၾကည့္ယုံနဲ႔သိႏုိင္ပါတယ္။

အတိုၿခံဳးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ နာမက်န္းဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။ ဒီစီးပြားေရး နာမက်န္းမႈကုိကုသဖို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္၊ ေဆးစစ္ေရာဂါရွာေဖြရန္၊ ၫႊန္းထားသည့္ ေဆးေသာက္ရန္ စသျဖင့္လိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဒီစီးပြားေရး နာမက်န္းမႈႀကီးကို အထက္ ေဖာ္ျပသလိုေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ လိုအပ္ပါတယ္။

အဆုိပါ မဟာဗ်ဴဟာကို္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ (Myanmar Economic Vision-MEV) ဟုေခၚဆို၍ ေအာက္ပါမူေဘာင္ (၇) ရပ္အတိုင္း အပိုင္း (၇) ပိုင္းျဖင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(က) ေခတ္မီွတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားလိုလားေမွ်ာ္မွွန္းသည့္ လူေနမႈအဆင့္ အတန္း တိုးတက္လာရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ားကို အစဥ္ေလးစား ထိန္းသိမ္း ေလ့ရိွသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္ျပဳစုရာတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားနွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို အထူးအေလးထား ထည့္သြင္းေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ ေခတ္မီွျခင္း၊ တိုးတက္ ျခင္း၊ သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္ေရးဆဲြရာ၌ ယင္းယံုၾကည္မႈ မ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ားကိုအေျခခံၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) အမ်ဳိးသားေရးအဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား

အမ်ဳိးသားေရး အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးပါသည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကို တည္ေဆာက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္သည္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳနိင္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသြားပါမည္။

(က) ပထမ၊ တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရမည့္လိုအပ္ခ်က္မွာ ပဓာနက်ပါသည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္သည္ ဤအမ်ဳိးသားေရး လိုအပ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအျမင္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးျမင့္ႏိုင္ေရး၊ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆဲြ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးေဆာင္မႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) ဒုတိယ၊ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးသည္ ေလးေလးနက္နက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အျခားကိစၥတခုျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအျမင္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳး မ်ားအားလံုး၏ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ား၊ နားလည္မႈမ်ား ပိုမိုရွင္သန္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) တတိယ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားက ေဆာင္ၾကည္း ေပးမည့္ လံုၿခဳံေရးကိစၥမ်ားသာမက စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ လံုၿခဳံေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း အထူးေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူသားလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီွတိုးတက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အလြန္တရာအေရးပါလာမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား ျပည္တြင္းတြင္သာမက ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ပါ မိမိၾကမၼာကို မိမိဖန္တီးခြင့္ ေပးထားပါ သည္။ ထို႔အျပင္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္႐ံု သာမက၊ ကမၻာ့အေရးတြင္ တာ၀န္သိသိ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အေရးပါပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ထားရိွအပ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ေက်ပြန္ရန္အလို႔ငွာ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္သည္ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္အညီ၊ မိမိႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဖူလံႈေရးကို ႏိုင္ငံက တာ၀န္ယူေပးရမႈ၊ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ နားလည္ျဖည့္ဆည္းေပးရမႈ၊ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးရိွမည့္ကိစၥမ်ားကို ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕မီေနာက္မီလူႀကီးမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားအား တိုင္ပင္နာခံမႈစသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာအခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရာတြင္လည္း ပို၍ထိေရာက္ စြာေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) နည္းလမ္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ကိုုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈကို တန္ဖိုးထားၾကရာ ျမန္မာတို႔လိုလား ေတာင့္တေနေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ရန္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ လံုးလံုးမူတည္ေနသည္ဟူေသာ အေျခခံမူျဖင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအျမင္ကုိ ေရးဆဲြၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသို႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေရးမူျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လ်က္ရိွေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာနွင့္ အျခားအရင္း အျမစ္မ်ားကို စနစ္တက်ရယူ စုေဆာင္း အသံုးခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းနီွးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အက်ဳိးတူကိစၥမ်ား ဘံုျပႆနာမ်ားကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပး ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားပါမည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္သည္ ျပည္ပမွ ရယူနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မည္သို႔အေကာင္းဆံုးရယူႏိုင္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို အထူးအားထုတ္ သြားပါမည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမင္ကုိျပဳစုရာ၌ လိုရင္းတိုရွင္း၊ လူတိုင္း နားလည္လြယ္မည့္နည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္နွစ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ကုိ အပိုင္းသံုးပိုင္းခဲြျခားတင္ျပသြားပါမည္။ ပထမပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ပန္းတိုင္ကို သြားလိုသနည္း။ ထိုပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔သြားၾကမည္နည္း။ ဤအပိုင္းကို ''အျမင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ'' ဟု ေခၚဆိုပါမည္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ၊ မည္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရယူႏိုင္မည့္ နည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ မည္သည့္ ေပၚလစီမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္နည္း ဟူသည္ကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ရာ ''လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္'' ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါမည္။ တတိယပိုင္းမွာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ''အကဲခတ္စီစစ္ေရး'' လိုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီစစ္ မႈသည္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရိွ/မရိွကို ခိ်န္ထိုး ေလ့လာႏိုင္ယံုမွ်မက၊ အခိ်န္နွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာမည့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ား၊ အေျခအေနသစ္မ်ားနွင့္ ေလ်ာ္ညီမည့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၅) ကနဦး အေျခအေနမ်ား

မိမိတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစား ၾကရာတြင္ မိမိတို႔ လက္ရိွေရာက္ေနသည့္ အေနအထားနွင့္ အေျခအေနမွန္မ်ားကို အရိွကိုအရိွ အတိုင္း သိထားရန္ လိုပါသည္။ ယင္းကို ''ကနဦး အေျခအေနမ်ား'' ဟု ေခၚဆိုပါမည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကို သိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား၊ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ေနသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား (သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား၊ လူသားတို႔က တည္ေဆာက္ထားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား)ႏွင့္ အျခား လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား စသည္တို႔ကို တိက်စြာသံုးသပ္ၾကရန္ လိုပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္သည္ ေရရည္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လတ္တေလာ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည့္ ေရတိုကိစၥမ်ားကိုလည္း လ်စ္လွ်ဴ႐ႈမည္မဟုတ္ပါ။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ေဆာက္ရြက္ရ မည့္ကိစၥမ်ား၊ လူမႈေရးစီးပြားေရးအစရိွသည့္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာလွ်င္ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္မွာ ေအာက္ပါအဓိက ဇာတ္ေဆာင္ မ်ား၏ ပါ၀င္ကူညီမႈ လိုအပ္ပါသည္။

(က) ပထမ၊ တပ္မေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရန္လိုပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအျမင္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အရည္အေသြးထက္ျမက္ၿပီး၊ လက္နက္ယႏၱရားအျပည့္ အ၀တပ္ဆင္ထားသည့္ ေခတ္မီွတပ္မေတာ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးကိုလည္း ဦးတည္ပါသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္၎တို႔ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရေရရာရာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရရိွခဲ့ၾကေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက သင္ခန္းစာေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ ကိစၥႀကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးၾကရပါမည္။

(ဂ) တတိယ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ဤ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အေသအခ်ာ ထည့္သြင္းထားပါမည္။ ၎တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေလးစားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကဲြျပား ျခားနားမႈမ်ားကပင္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၏ တန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကရန္ အေလးထားပါမည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ တည္ ေထာင္ရာတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ တန္းတူမဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံပါမည္။ ထို႔အျပင္ ပထ၀ီအေန အထားကဲြျပားျခင္းႏွင့္ အျခား အားနည္းခ်က္မ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအသီးအပြင့္မ်ားကိုသာ တူညီမွ် မခံစားရပါကလည္း အထူးပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ားအျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ သမားမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၇) အျမင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအျမင္ စာတန္းတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းရိွသည့္အနက္ ပထမဦးဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည့္ ''အျမင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ'' အပိုင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ ဦးစားေပးကိစၥသုံးရပ္အား တင္ျပလုိပါသည္။

(က) စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား ပုဂၢလိကက႑ကဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးအကူအညီျဖင့္ တိုင္းျပည္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရရွည္အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူအားလံုး၏ လူေနမႈ အဆင့္ အတန္းကို ျမႇင့္တင္သြားႏိုင္မည့္ ဘက္စံုစီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ ေလ့လာတင္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး။ ဤအခန္းတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအစရိွသည့္ ကိစၥမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑မွ ဦးေဆာင္မည့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရာတြင္ အမီွမလိုက္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့မည့္ အားနည္းသူမ်ားကို ေစာင္မကူညီေပးေသာ လူမႈဖူလံႈေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္မေန အကူအညီေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အင္အားခ်ဳိ႕တဲ့ေသာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ဒုကၡိတမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ပါးအရပ္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမႈသည္ ပို၍အေရးႀကီးလာပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုအတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ သတင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (Globalization) ျဖစ္စဥ္မွ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး၊ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ထိုျဖစ္စဥ္တို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပို၍အရိွန္ျမင့္ရမည့္အခိ်န္ေကာင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းကုိ တင္ျပၿပီးသည့္အခါ မည္သုိ႔ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ ယခု ေနာက္ဆုံးတင္ျပမည့္ကိစၥဟာ လတ္တေလာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစိတ္ပူေနသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ယခုအစုိးရသစ္ရဲ့ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနလုိ႔ အကဲဆတ္ၿပီး ခက္ခဲတဲ့သုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိအစုိးရဟာ အမ်ားျပည္သူ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ အစုိးရျဖစ္ေနၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးကလည္း ယင္းကတိအား ျဖည့္ဆည္းေအာင္ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ယခုႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခက္အခဲေတြကုိ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္သည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

လက္ရွိအစုိးရ၏ ေစတနာႏွင့္ အားစုိက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယံုမွားသံသယမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ရလဒ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္လုိ႔ ခံစားေနရပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အဆင့္ေတြဟာ (က) အဆင့္ျမင့္ (ခ) အဆင့္နိမ့္ႏွင့္ (ဂ) ဘာကိုေမွ်ာ္မွန္းရမွန္း မသိသည့္ အဆင့္တို႔ ျဖစ္္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ (ဂ) တြင္ ရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးမွာလည္း ရပ္တန္႔ေနပါသည္။ စီးပြားေရးကိုျပန္လည္ လည္ပတ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားကိုးရပါမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမရဲ့ သတၱိ၊ ႀကံၾကံခံႏိုင္မႈ၊ စိတ္ဒံုးဒံုးခ်ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအတြက္ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာေတြနဲ႔ အထူးေလးစားခံရမႈေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ ျပည္သူအမ်ားစု ကလည္း သူမရဲ့ေနာက္မွာရွိေနပါတယ္။ သူမသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္အားေကာင္းမႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ စဥ္းစားေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

(က) ပထမအေနျဖင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔အတူ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပည္ပထြက္သြားသူေတြ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း ျပန္လာႏုိင္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးနဲ႔ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးတို႔အတြက္ စီးပြားေရးရွင္သန္တိုးတက္ေနမႈက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။

(ခ) ဒုတိယအေနျဖင့္ အဓိကအေရးပါတဲ့ သက္ဆိုင္သူအားလံုးက ေထာက္ခံႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုေရးဆြဲေပးပါရန္ နမူနာအေျခခံအခ်က္ေတြကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက စဥ္းစားဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာမွာ တင္ျပထားေသာ နမူနာကို လိုအပ္သင့္ေတာ္သလို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတာေတြ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္ထံ တရားဝင္အေထာက္အထားအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးဖို႔လည္း တင္ျပႏိုင္ပါတယ္။

(ဂ) တတိယအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ သူမရဲ့ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ စီးပြားေရး အႀကံေပးေတြ၊ ျပည္ေတာင္စုအဆင့္နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွာ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ွ ဗဟိုဘဏ္အဆင့္ ေငြေၾကးေရးရာကိစၥေတြမွာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိေတြနဲ႔ မၾကာခဏ၊ အႏွစ္သာရရွိရွိ အျမင္ဖလွယ္မႈေတြ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္န႔ဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြပို ဖန္တီးေပးဖို႔နဲ႔အားေပးဖို႔၊ ေနာက္ သူတို႔အႀကံေတြကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ရာမွာထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ သူတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာာင္ရာမွာလည္း အမီွအခုိကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ့ကၽြမ္းက်င္တဲ့က႑ေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးသင့္ပါတယ္။

(ဃ) ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္အရင္ရွင္းျပခဲ့သလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိရထားတဲ့ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရဟာ လက္ရွိအေျခအေနကေန ေရွ႕ဆက္လွမ္းတက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခြင့္ အလမ္းေကာင္းကို အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အျခားအေရးပါတဲ့ က႑ေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသထူၿပီးသားသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ဒီကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ေတြ႔ဖို႔၊ သူတို႔ေျပာတာေတြနားေထာင္ကာ သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ကို မွတ္သားၿပီး၊ သူတို႔အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုစဥ္းစားေပးရာမွာ ဆႏၵမေစာေစေအာင္ထိန္းေပးဖုိ႔နဲ႔ သူတို႔အႀကံေတြယူၿပီး အတိုင္ပင္ခံရဲ့ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ စီးပြားေရးျပန္လည္တိုးတက္ ရွင္သန္အားေကာင္းလာႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့တင္ျပခ်က္ကို ဒီမွာပဲနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကို မၾကာခင္ေရာက္ေတာ့မွာမို႔ တက္ေရာက္ လာသူအားလံုးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါတယ္။ ခုလို စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္ေပးတဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ ၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

ဦးျမင့္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္အႏုစာေပ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ B.A ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏို္င္ငံ Cornell University တြင္ M.A ေဘာဂေဗဒႏွင့္ University of California, Berkeley မွ Ph.D ေဘာဂဗဒဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဦးျမင့္သည္ ေအာက္ပါရာထူးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ “လက္ေထာက္ကထိက စီးပြားေရး တကၠသိုလ္၊ ကထိကႏွင့္ ဌာနမွဴး၊ ေဘာဂေဗဒဌာန ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ဌာနမွဴး စီးပြားေရးဌာန ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အႀကီးတန္းစီးပြားေရးအရာရွိ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္(ၿငိမ္း)” ယခုအခ်ိန္တြင္ ဦးျမင့္သည္ သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

