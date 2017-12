မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ား ျပသေန

ဒီဇင္ဘာ ၉ ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရိွ န၀ေဒးရုပ္ရွင္ရံုတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ရိုးေျမက် ( Lovely Bones )၊ Beyond the Light ၊ ေလွအျပန္ ( When the Boat comes in ) The Change Maker ၊ Far From Home ၊ ကေလးမ်ားရဲ႕ ညေက်ာင္း ( Now I Can Read ) ၊ Water Boy ၊ ေက်ာင္းသို႔ ( To School) ဇာတ္ကားေတြကို ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီမွ စတင္ျပီး ညေန ၄နာရီခြဲအထိ ျပသမည္ ျဖစ္သည္။

ဒါရိုက္တာ ေႏြးဇာျခည္စိုး၏ ရိုးေျမက် (Lovely Bones )ဇာတ္ကားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ ဆုရရုပ္ရွင္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ဒါရိုက္တာ မ်ဳိးမင္းခင္၏ Beyond the Light ဇာတ္ကားတို႔ ျပသျပီး မသန္စြမ္းသူ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ျပီး ဒါရိုက္တာ သီဟေသြး၏ Far From Home ၊ ဒါရိုက္တာ ေတဇာ၀င္းထြန္း၏ Water Boy၊ ဒါရိုက္တာ ခင္ခင္စု၏ ကေလးမ်ားရဲ႕ ညေက်ာင္း ၊ ဒါရိုက္တာစိုးမိုးေအာင္၏ ေက်ာင္းသို႔ ( To School) ဇာတ္ကားေတြကို ျပသမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ဒိန္းမတ္-ျမန္မာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ဒိန္းမတ္သံရံုး ႏွင့္ Yangon Film School တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔သည္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ေျမာက္မည္ ျဖစ္ျပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအရ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျငင္းပယ္မရေသာ လူသား အားလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအယူအဆ၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာဂုဏ္၊ မ်ဳိးရိုးဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းစသည့္ ခြဲျခားမႈမရိွေစဘဲ အတည္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။