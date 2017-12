Fantastic Beasts ဇာတ္ကားမ်ား၌ ဂၽြန္ေနးဒပ္ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဂ်ေကရိုးလင္းေက်နပ္

သတင္းစာမ်ား၌ နာမည္ေက်ာ္ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသား ဂၽြန္ေနးဒပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ျပေနၾက ေသာ္လည္း ဟယ္ရီေပၚတာ၀တၳဳစာအုပ္မ်ား၏ စာေရးဆရာမျဖစ္သူ ေဂ်ေကရိုးလင္းကမူ သူမသည္ Fantastic Beasts ဇာတ္ကားမ်ား၌ ဂၽြန္ေနးဒပ္ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ကိုေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇနီးေဟာင္းျဖစ္သူ အမ္ဘာဟာ့ဒ္ကို အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားခဲ့ရသည့္ ဂၽြန္ေနးဒပ္အား ယင္းဇာတ္ကား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇာတ္ကားမ်ား၌ ျပန္လည္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ သင့္မသင့္ကိုမူ ေသခ်ာ စဥ္းစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဂ်ေကရိုးလင္းက ၀န္ခံခဲ့သည္။ ဂၽြန္ေနးဒပ္သည္ အဆိုပါစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ထားသည္။

သတင္းစာမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္သူမသည္ ဂၽြန္ေနးဒပ္အား ဂယ္လာ့တ္ဂရင္ဒီ ၀ဲလ္ ဇာတ္ေကာင္ေနရာ၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေက်နပ္မိေၾကာင္း ယခုလိုေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဂၽြန္ေနးဒပ္ရဲ႕ဇာတ္ေကာင္က ဂရင္ဒီ၀ဲလ္ေနရာကျဖစ္ျပီး သူဟာဒီဇာတ္ေကာင္နဲ႔ အရမ္းကိုလုိက္ဖက္ျပီး ခ်ီးက်ဴး ေလာက္စရာျဖစ္ေနမယ္လုိ႔ က်မေတြးမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ Fantastic Beasts ဇာတ္လမ္းရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ဇာတ္ကားမွာ ဧည့္သည္သရုပ္ေဆာင္ေနရာကေန သူစတင္သရုပ္ေဆာင္စဥ္က ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းေတြ ကေတာ့ က်မန႔ဲ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာပါတဲ့သူအားလံုးကို စိုးရိမ္ပူပန္မိေစပါတယ္” ဟု ေဂ်ေကရိုးလင္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Fantastic Beasts and Where to Find Them ဇာတ္ကားကို ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ထြက္ရွိခဲ့ျပီး ထိုဇာတ္ကား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇာတ္ကားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ျပသသြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC