လာမည့္ အကယ္ဒမီထူးခြ်န္ဆုေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီဆုအမ်ဳိးအစား အျပည့္အဝ ခ်ီးျမွင့္ မည္

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၅။ ။ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႐ုပ္႐ွင္အကယ္ဒမီထူးခြ်န္ဆု ေပးပြဲတြင္ အကယ္ဒမီဆုအမ်ဳိးအစားကို အျပည့္ အဝ ထူးထူးျခားျခား ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေန သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းရုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္ အစည္းအ႐ုံးမွက်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ သင္းလုံးကြ်တ္ ညီလာခံ( ႐ုပ္႐ွင္ညီလာခံ)ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ုံးအစည္းအေဝး ခန္း မ၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

" ကြ်န္ေတာ္တို႔႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ တရားဝင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔ စည္းမယ့္ အကယ္ဒမီေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကို တရားဝင္စာပို႔သြားမွာပါ၊ လ်ာထားတဲ႔ ၁၁ ဆုလုံး ကို အျပည့္အဝေပးပါလို႔ စာပို႔သြားမွာပါ၊ အရင္တုန္း ကလို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္လို႔ဆိုတဲ႔ဟာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ပဲနဲ႔၊ Best of the year တစ္ႏွစ္ အတြင္း အေကာင္းဆုံးဆု ၊အရင္တုန္းကလို ငါးဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ မေက်ာ္ေက်ာ္ မဲအမ်ားဆုံးရ ရင္ သူ႔ကိုေပးဖို႔၊ ဒီႏွစ္ အကယ္ဒမီအတြက္ ၁၁ ဆု လုံးခ်ီးျမွင့္ဖို႔ပါပဲ" ဟု႔ ဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ယခုအခ်ိန္ဆိုလ်ွင္ အကယ္ဒမီ ဘုတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား စိစစ္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အစည္းအရုံး အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ယခုမွ အကယ္ဒမီဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဇာတ္ကား အမည္ စာရင္းမ်ားေတာင္းယူထားျခင္းမ်ားသာ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အကယ္ဒမီႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္ ရုပ္႐ွင္ ညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား႐ွိမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အကယ္ဒမီကို ယခင္ႏွစ္မ်ား က မူဝါဒအတိုင္းသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ဟု အစည္းရုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာ သည္။

" အကယ္ဒမီအတြက္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ အတြက္ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ အခ်ိန္မမွီေတာ့ပါဘူး၊ အဲဒါကိုစဥ္းစားေနမယ္ဆိုလည္း က်င္းပေနက် မတ္ လမွာေတာင္ က်င္းပႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အကယ္ဒမီဆုေရြးျခယ္ေရးမူကို အရင္ ႏွစ္ေတြက မူအတိုင္း ဆက္သြားပါ့မယ္" ဟု ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမင္႔ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညြန္းဆုနွင္႔ အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႕ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။