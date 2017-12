ျမန္မာ့အေကာင္းဆုံးအလုပ္ရွင္ဆုရရွိသူမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာ၍ ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးမည္

ဒီဇင္ဘာ ၅ ၊ ရန္ကုန္ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ Myanmar Employer Awards 2017 ပြဲၾကီးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကျပီး ဆုရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ညတြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္တြင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Jobnet.com.mm က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါဆုမ်ားအား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကိုပါ ခ်ီးျမင့္ေပး အပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Overall Best of the Best ၊ People’s Choice Award ၊ Best Learning & Development ၊ Excellence in Workplace Environment ၊ Best Use of Internal Marketing for Company Pride ၊ Best Career Advancement Program ႏွင့္ Best Use of Rewards & Recognition စေသာဆုမ်ားျဖစ္ျပီး ၄၄ ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၅ လခန္႔ၾကာေသာ အဆုိပါ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအစီအစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ သက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ားအျဖစ္ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီးဆရာၾကီးပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဒုိင္ခ်ဳပ္အျဖစ္အကဲျဖတ္စီစစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ခုလုိ ဆုေတြကုိရရွိေတာ့မယ့္ ကုမၸဏီေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြအားလုံးကုိလည္းေက်းဇူးတင္ပါ။ Myanmar Employer Awards ပြဲက ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ျပည္တြင္းျပည္ပမွလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ Community တစ္ခုလံုးၾကားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္မႈအရိွန္အဟုန္ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ရရိွႏိုင္မႈမ်ားပိုမို ေကာင္းမြန္ ေအာင္ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ Talent Management ရဲ႕အေရးပါမႈကို သိရိွလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု Jobnet.com.mm ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ Matt De Luca ကေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ား

Myanmar Employer Awards အတြက္ ေလ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ FMCG ၊ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကုန္သည္အသင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆးကုသမႈ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ မ်ားျပားလွေသာ က႑မ်ားအတြက္ ေလ်ာက္လႊာ ေဖာင္မ်ားတင္ခဲ့ၾကသည္။

အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္

အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အၾကံေပးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူလည္း ျဖစ္ေသာ ဆရာၾကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ဦး ေဆာင္ သည္။ ဆရာၾကီး သည္ အျခား ေသာ အကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ား ကုိဦးေဆာင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး တရားမွ်တေသာ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

Myanmar Employer Awards အတြက္ ပလက္တီနမ္စပြန္ဆာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Luther ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ Wall Street English တုိ႔ႏွင့္ ေရႊစပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ Samsung and Power House Fitness Club တုိ႔က ပံ့ပုိးေပးထားသည္။ Silver sponsor အျဖစ္ Jotun ႏွင့္ ထုိ႔အျပင္ အေထာက္ အကူျပဳစပြန္ဆာအျဖစ္ CCI-France Myanmar၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေမရိကန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဗိတိန္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၊ က ပါ၀င္ေပးထားသည္။ ပြဲေနရာ ထုိင္ခင္း စပြန္ဆာ အျဖစ္ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး Verifying ပါတနာအျဖစ္ Deloitte Touche Myanmar ကပါ၀င္ကူညီေပး ထားသည္။

Myanmar Employer Awards ဆုိသည္မွာ

Myanmar Employer Awards သည္ အေကာင္းဆုံးေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ သူမတူ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ကတိက ၀တ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ နယ္ပယ္ အသီးသးီ ရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား ကုိ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေကာင္ဆုံးေစာင့္ေလ်ာက္ႏုိင္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ေပးႏုိင္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ စေသာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် အစီစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တစြာဆုံးျဖတ္မည့္ ငါးလၾကာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ညတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Myanmar Employer Awards ကုိ JobNet.com.mm က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

JobNet.com.mm အေၾကာင္း

JobNet.com.mm ဟာျမန္မာ့ဦးေဆာင္ေရွ႕ေျပး အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ျပီး လစဥ္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕သူေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္ရိွျပီး အလုပ္ေလွ်ာက္လြာေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ရရိွေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွၾကီးမားေသာ အလုပ္သမားေခၚယူသူမ်ား အေနနဲ႕ လည္း JobNet.com.mm အားအဓိကထား အားကိုးအသံုးျပဳေန ၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ JobNet.com.mm အေနနဲ႕လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္တုိးတက္မႈျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေဈးကြက္အတြင္းရိွ အရည္အေသြး ျမင့္ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ရိွ အလုပ္သမားရွာေဖြရာမွာ အဆင့္ျမင့္ျပီး အေကာင္း မြန္ဆံုးဝဘ္ဆိုဒ္ အျဖစ္ပိုမိုရွင္း လင္း သိသာ လာေစခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

###