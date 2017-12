နည္းပညာက သင့္ကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ကူညီႏိုင္မွာလား

ေရးသားသူ Wathun Myat Chal

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar



ယေန့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဟာ နည္းပညာေတြမရွိပဲ မေနနိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ – နည္းပညာသည္ တကယ္ပဲ လူေတြကို အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ကူညီေပးနိုင္သလား ဆိုျပီး ေမးခြန္းထုတ္ေစပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းနဲ့ ပတ္သက္ျပီး သိရွိသင့္သည္မ်ားကို ေအာက္ပါေဆာင္းပါးေလးမွာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

နည္းပညာက melatonin ေဟာ္မုန္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အခ်ိဳ႕အတြင္းမွာ နည္းပညာရဲ႕မိတ္ဆက္ေပးမႈ ေက်းွွဇူးေၾကာင့္ လူမႈဘဝေတြက အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ပါပဲ။ လူတိုင္းရဲ႕အိမ္မွာ အနည္းဆံုး တီဗြီ၊ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ အျခားပစၥည္းေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ဒါက ဘာကို သက္ေသျပလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈေတြက နည္းပညာနဲ႔ လည္ပတ္ေနတယ္ဆိုတာကိုပါပဲ။ နည္းပညာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝအတြက္ အစားထိုးမရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။ အကယ္၍ သင္ဟာနည္းပညာေၾကာင့္ အိပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ႕ေနတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

Smartphone ၊ tablet ၊ television လိုမ်ိဳး နည္းပညာပစၥည္းေတြက ထြက္တဲ့ အျပာေရာင္အလင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိပ္စက္မႈကို သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အဲ့ဒီနည္းပညာပစၥည္းေတြက ထြက္တဲ့ အျပာေရာင္အလင္းက melatonin ထုတ္လုပ္မႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါတယ္။ melatonin ဆိုတာ သင့္ဦးေႏွာက္ကို အိပ္ခ်င္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဟာ္မုန္းေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္တာက သင့္အိပ္ေပ်ာ္သြားဖို႔နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္ခဲသြားေစမွာပါ။

သူတို႔က သင့္ဦးေႏွာက္ကို ႏိုးၾကားေစၿပီး သင့္အိပ္စက္မႈကို ေႏွာက္ယွက္မွာပါ။

အမွန္တကယ္ကေတာ့ နည္းပညာပစၥည္းေတြကို သင့္အိပ္ရာနားမွာထားတာက သင့္ကို သင္မေတြးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ ေႏွာက္ယွက္မွာပါ။ ဥပမာ မအိပ္ခင္ e-mail နည္းနည္းပါးပါး စစ္လိုက္တာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕စိတ္က အလုပ္ထဲေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ကို အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ဟာ အိပ္ဖို႔ ေနသားတက်မျဖစ္ခင္ ရုပ္ရွင္အခ်ိဳ႕ ၾကည့္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အဲ့ရုပ္ရွင္ေတြက သင့္ဦးေႏွာက္ကို သူတို႔အေၾကာင္းအျပည့္အဝခံစားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ႏိုးၾကားမႈရွိေအာင္ လွည့္စားလိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါက သင္အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒါေတြက သင္ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။

ဒါဟာ ဖုန္းကို စြဲစြဲလမ္းလမ္းအသံုးျပဳေနတာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့သူေတြအတြက္ ထူးဆန္းေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးျပဳမယ္ဆို နည္းပညာက သင့္ကို ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ တကယ္ကို ကူညီႏိုင္မွာပါ။

တခ်ိဳ႕ သူတို႔ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ အသံတစ္ခုခုရွိေနမွ အိပ္ေပ်ာ္တဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာ white noise (noise with many frequencies with same intensity) ၊ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးရဲ႕အသံ၊ ေရတံခြန္ကအသံတို႔လိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုသူမ်ိဳးေတြအတြက္ လြယ္လြယ္အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ဖုန္းထဲကို အက္ပလီေကးရွင္း (application) ေတြ download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္တိုက္တိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာနဲ႔အတူ သင္ေကာင္းေကာင္းအိပ္စက္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီႏိုင္တဲ့ application ေတြကို အဖိုးအခေပးစရာမလိုပဲ အလြယ္တကူ download လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ နည္းပညာဟာ သင္ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ အကူအညီေပးရံုမကပဲ သင္အိပ္ေပ်ာ္ေစရန္ နားေထာင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ အသံထုတ္ေပးမယ့္စက္အတြက္ ရင္းႏွီးရမယ့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုလဲ ကာမိေစပါတယ္။

အသံထုတ္ေပးႏိုင္တာတင္မကပဲ နည္းပညာက သင့္အိပ္စက္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သင့္ရဲ႕အိပ္စက္မႈပံုစံမွာ မူမမွန္တာမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ရျခင္းရွိမရွိသိေအာင္ သင့္အိပ္စက္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေပးတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ cool mist humidifier (စိုထုိင္းမႈပမာဏထိန္းေပးတဲ့ေလေအးေပးစက္) ဟာလည္း နည္းပညာပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့တာအသံုးမျပဳဘဲ မအိပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

Insomnia ( အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါ ) ကေတာ့ လူတိုင္း တစ္သက္မွာ တစ္ခါေတာ့ ႀကံဳေတြ႕ရမွာပါ။ အကယ္၍ သင္ဟာ နည္းပညာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေနာက္ထပ္တိုးေရာဂါေတြကို ေရွာင္လြဲဖို႔ နားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့သူနဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပသဖို႔႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။