ရင္သားကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရသည္ဟု မင္းသမီးဂ်ဴလီယာလူ၀ီဒေရးဖက္စ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို

အေမရိကန္ဟာသရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ Veep ၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ရင္း ထူးခၽြန္ဆုမ်ားဆြတ္ခဲ့ေသာ မင္းသမီး ဂ်ဴလီယာလူ၀ီဒေရးဖက္စ္က သူမသည္ ရင္သားကင္ဆာ ေရာဂါေ၀ဒနာကို ခံစားေနရျပီျဖစ္ေၾကာင္း တြစ္တာမွ တဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အမ်ိဳးသမီး ၈ဦးမွာ ၁ဦးဟာ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရပါတယ္။ ကၽြန္မဟာလည္း အဲ့ဒီထဲကတစ္ေယာက္ ပါပဲ” ဟု သူမက သူမ၏လူမႈမီဒီယာအေကာင့္၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး “ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕မိသားစုနဲ႔ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြအားလံုးက ကၽြန္မကို အားေပးေနၾကပါတာပါပဲ” ဟု သူမက တြစ္တာ၌ေရးသားခဲ့သည္။

အသက္ ၅၆ႏွစ္အရြယ္ရွိ မင္းသမီးဂ်ဴလီယာသည္ Saturday Night Live ၊ The New Adventures of Old Christine ႏွင့္ Seinfeld စေသာ ရုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၌လည္း ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယခုလအေစာပိုင္းက လူ၀ီဒေရးဖက္စ္သည္ HBO မွထုတ္လႊင့္ေသာ ဟာသရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ Veep ၌ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည့္ သူမ၏ေျပာင္ေျမာက္ေသာ သရုပ္ေဆာင္အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ Emmy ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။